E’ morto il 18enne rimasto gravemente ferito in un incidente a Vascigliano E’ deceduto alle ore 14 del 24 ottobre il 18enne che nella notte del 19 ottobre era rimasto gravemente ferito in un incidente che si è verificato lungo la strada per Vascigliano. Il giovane era a bordo di un’auto insieme ad un uomo di 34 anni che ha riportato un politrauma con prognosi di 30 giorni. Per lui invece, operato la mattina seguente e rimasto in stato di coma in rianimazione fino ad oggi, la riserva di prognosi non è mai stata sciolta. Le sue condizioni sono sempre state gravissime fino al decesso avvenuto nel primo pomeriggio del 24 ottobre.

