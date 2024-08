Decreto Carceri: un primo passo verso la riforma penitenziaria

Decreto Carceri – Con l’approvazione definitiva del Decreto Carceri, il sistema penitenziario italiano si trova ad affrontare un nuovo capitolo, caratterizzato da speranze e incertezze. Il provvedimento, approvato dopo un acceso dibattito parlamentare e numerose polemiche, rappresenta un passo avanti nella gestione delle carceri italiane. Tuttavia, le vere implicazioni e l’efficacia delle nuove norme potranno essere valutate solo nei prossimi mesi.

Il SAPPe, il primo sindacato della Polizia Penitenziaria, ha accolto con moderato ottimismo l’approvazione del decreto, definendolo “un primo passo positivo”. In un comunicato stampa, il sindacato ha sottolineato come sia prematuro esprimere giudizi definitivi sull’efficacia delle misure introdotte, invitando tutti a osservare con attenzione gli sviluppi futuri. La prudenza espressa dal SAPPe riflette l’incertezza che accompagna qualsiasi riforma di un settore complesso come quello penitenziario, dove le soluzioni facili sono rare e i problemi spesso radicati e strutturali.

La nota stampa del SAPPe non si è limitata a un’analisi cauta del decreto. Infatti, non sono mancate critiche alle opposizioni che, secondo il sindacato, hanno strumentalizzato il dibattito parlamentare e mediatico sul decreto per fini politici. Le accuse del SAPPe si sono concentrate su coloro che, negli anni passati, hanno introdotto provvedimenti che, secondo il sindacato, hanno contribuito a destabilizzare il sistema penitenziario. Tra le misure più contestate, il SAPPe menziona la soppressione della sanità penitenziaria, trasferita sotto la gestione delle ASL, che ha generato disservizi significativi; l’introduzione della vigilanza dinamica e del regime delle “celle aperte”, che avrebbe reso più difficile la gestione della sicurezza interna; e la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, sostituiti dalle REMS, con posti insufficienti per gestire adeguatamente i malati più gravi.

Il comunicato del SAPPe ha messo in luce le contraddizioni di una parte della classe politica, accusata di criticare oggi ciò che in passato ha contribuito a creare. Il sindacato punta il dito sull’ipocrisia di chi oggi si è opposto al decreto carceri ma ieri ha avallato riforme che, a suo avviso, hanno destabilizzato il sistema penitenziario italiano. Questo decreto arriva in un clima di forte tensione politica, dove ogni mossa sembra essere un pretesto per alimentare polemiche.

Per gli addetti ai lavori e per chi opera quotidianamente nelle carceri, il vero banco di prova sarà l’applicazione pratica delle norme contenute nel decreto. Riusciranno davvero a migliorare la sicurezza e la gestione delle strutture penitenziarie? O si riveleranno l’ennesimo provvedimento tampone, destinato a naufragare sotto il peso delle inefficienze strutturali del sistema? Solo il tempo potrà dirlo.

Per ora, il decreto rappresenta un piccolo passo necessario per iniziare il viaggio verso la riforma del sistema, ma certamente non sufficiente per risolvere i numerosi problemi che affliggono le carceri italiane. Il cammino è ancora lungo e, come sottolineato dal SAPPe, sarà fondamentale monitorare da vicino l’impatto delle nuove disposizioni, senza cedere alla tentazione di facili trionfalismi o sterili polemiche.