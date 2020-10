Covid-19, superiori chiuse per 15 giorni, la richiesta della Tesei

Sollecitata la chiusura per 15 giorni, a partire già da lunedì prossimo, degli istituti superiori, introducendo dove possibile la didattica a distanza. È la richiesta avanzata in sede di Conferenza Stato-Regioni dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, insieme a Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia e Sardegna. Questo significa che circa 40mila studenti e più di 4mila docenti resterebbero a casa e in alcuni casi alternanza di Dad e lezioni in classe per dimezzare le presenze giornaliere.

In Umbria ci sono 44 istituti scolastici superiori frequentati da 40mila studenti (trentamila a Perugia e diecimila a Terni) dislocati in 95 sedi e i licei sono le scuole più frequentate, seguono i tecnici e i professionali.

La Presidente venerdì ha convocato una Giunta straordinaria per mettere in atto una serie di attività, di cui alcune già programmate, al fine di gestire al meglio l’emergenza sanitaria che registra un costante aumento di casi di positività al Covid. Lo scopo è quello di dare risposte concrete ed efficienti che permettano di tenere la situazione, ad oggi sotto controllo, stabile, evitando che il sistema sanitario umbro vada in affaticamento.

Al momento i provvedimenti della Regione per il settore hanno evitato particolari criticità all’interno dei plessi scolastici, criticità che invece si possono registrare nella fase di contatto tra studenti nei pressi degli istituti pre e post lezioni. In caso di diniego da parte del Governo, la Presidente Tesei, stimato anche l’evolversi dell’andamento epidemiologico, valuterà l’opportunità di adottare una specifica ordinanza.

Così ieri è stata firmata un’altra ordinanza, compendiativa/restrittiva del Dpcm dei giorni scorsi, in tema di presenza di pubblico agli eventi sportivi (ordinanza allegata).