Coronavirus, Umbria regione sempre più sicura, zero contagi da 11 giorni

Questo diagramma mostra come l’Umbria sia una regione sicura. Per l’undicesimo giorno consecutivo ha registrato zero nuovo contagi. In Italia ieri si sono registrati 270 nuovo contagi in più rispetto al giorno precedente, di questi solo 142 in Lombardia, 38 in Piemonte, 28 nel Lazio, 17 Emilia Romagna, 13 in Liguria, 8 in Veneto, 5 in Toscana, 4 in Puglia, 3 in Friuli e Sardegna, 2 nelle province autonome Trento e Bolzano, Marche, Sicilia e Aosta. Zero in tutte le restai regioni, l’Umbria è tra queste.

Sono 36 gli attualmente positivi in Umbria alla data del 6 giugno 2020. Sono 1319 i guariti, di cui 8 clinicamente guariti. I deceduti sono sempre 76: valore invariato da giorni. Il numero delle persone contagiate è 1.431 che comprende il numero degli attuali positivi, dei guariti e dei deceduti.

Quasi tutti comuni sono diventati covid-free tranne 13 che hanno ancora qualche positivo. Si tratta di Arrone che ne ha ancora 1, Città di Castello con 4, Foligno 1, Marsciano, Massa Martana e Montecastrilli, Narni, Orvieto, Panicale, Perugia e Stroncone che ne hanno rispettivamente 1, San Gemini ne ha 4, Terni ne ha 12 e da fuori regione sono 6 positivi.

Le persone ricoverate sono 13, di questi 2 in terapia intensiva. I ricoverati nell’ospedale di Perugia sono 2, di cui 1 in terapia intensiva, 3 a Terni, di cui 1 in intensiva e 8 all’ospedale di Pantalla. I tamponi effettuati in totale sono 75.336 e dei 1.194 effettuati nelle ultime 24 ore – come detto – nessuno è risultato positivo. Le persone in isolamento contumaciale sono 23.

Nuovi contagi in Italia al 6 giugno in %

Nuovi contagi in Italia al 6 giugno in numero

Deceduti per regione al 6 giugno da inizio pandemia

Deceduti Mondo per Paese in %