Coronavirus in Umbria, tutti i guariti, la situazione dei comuni al 22 aprile 2020

Guariti di due casi positivi a Bettona. A Cascia non c’è più nessun caso di covid-19, sono guariti 8 guariti e, purtroppo, un deceduto. Tutti guariti anche a Deruta: 13 persone stanno bene, ma due sono deceduti. Questi comuni, come già detto in altre occasioni, insieme a Piegaro, San Venanzo, Scheggia/Pascelupo, Todi e Valtopina, sono diventati comuni covid-free. Ogni giorno il numero dei guariti e clinicamente guariti aumenta, si abbassa un numero degli attuali positivi e questo fa ben sperare. Il numero dei nuovi casi e pressoché vicino allo zero.

Analizzando i comuni con il maggior numero di abitanti, secondo i dati della regione Umbria (continuano ancora ad esserci piccolo discordanze con i numeri comunicati da qualche comune ndr), ma prendendo in considerazione i dati forniti dalla regione e dalla protezione civile regionale possiamo dire le la situazione migliora di giorno in giorno.

Assisi ha 20 guariti e 12 ancora positivi, Bastia Umbra ha pochissimi casi, ma si trova vicino al traguardo di comune covid free (3 soli positivi e 22 guariti), a Castiglione del Lago 11 guariti e 10 ancora positivi, Città della Pieve 9 positivi e 13 guariti. Migliora a Città di Castello 46 sono ancora positivi e 58 sono guariti, ma ci sono stati 12 morti. A Corciano sono guariti in 29, in 6 sono ancora positivi. La città della Quintana (Foligno), in 18 sono ancora positivi e 19 sono guariti (qui tre decessi). A Giove (piccolo comune con poco meno di 2000 abitanti) che è ancora zona rossa i casi positivi sono 35, ma due sono i guariti. A Gubbio 31 positivi e 42 guariti. Anche Magione e Marsciano sono vicini al traguardo, rispettivamente 7 e 3 casi positivi. Orvieto, la città della rupe, ha ancora 29 positivi, 18 guariti, ma 6 sono stati i morti. Andando al capoluogo di Regione (Perugia) in 261 sono guariti, 58 ancora rimangono positivi, ma 9 sono deceduti. A Spello, dopo la guarigione del sindaco 4 ancora rimangono positivi e 3 sono guariti. Spoleto 16 sono ancora positivi e 11 sono guariti. A Terni, dove sono iniziati i tamponi al personale sanitario dell’ospedale e ai pazienti ricoverati asintomatici) abbiamo 33 casi positivi e 74 guariti (2 i decessi). Umbertide 9 sono positivi e 17 guariti. Valfabbrica è prossima al traguardo, ha un solo caso positivo,Trevi 4 e Torgiano 5.

Ma ci soon anche i comuni covid-free da sempre. Il coronavirus in quelle zone non è mai arrivato. Sono comuni covid-free anche Attigliano, Cerreto di Spoleto, Frabro, Ficulle, Guardea, Montecastello di Vibio, Montefalco, Montegabbione, Monteleone di Spoleto, Monteleone d’Orvieto, Monte Santa Maria Tiberina, Otricoli, Paciano, Parrano, Penna in Teverina, Poggiodomo, Polino, Sant’Anatolia, Scheggino, Sellano, Tuoro sul Trasimeno, Vallo di Nera.