Coronavirus in Umbria, boom di guariti il 9 settembre, 31 persone

Boom di guariti in Umbria il 9 settembre. Sono 31 le persone risultate negative al tampone, nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal sito internet della regione aggiornato alle ore 12 di oggi. Sono però 33 i nuovi positivi emersi sempre nella stessa data che porta il totale degli attuali positivi da 376 a 378 (+2), grazie alla nuova mole di guariti. I tamponi effettuati sono 1.830 e 170.159 dall’inizio della pandemia. I totale dei casi positivi e di 1.968 e il dato comprende, i guariti, i deceduti e gli attuali positivi. Le persone in isolamento sono 1.904 e 359 sono quelle in contumacia: di cui 19 ricoverati negli ospedali umbri, con 2 in terapia intensiva: 11 a Terni e 8 a Perugia.

I nuovi contagi vengono individuati a Bevagna, Cannara, Citerna, Fabro, da Fuori regione, Norcia, Orvieto, Penna in Teverina, Perugia e Torgiano. I guariti sono ad Amelia, Bastia, Bettona, Corciano, Gubbio, Magione, Narni, Perugia e Terni.

Acquasparta 5 Alviano 1 Amelia 1 Assisi 5 Avigliano Umbro 2 Bastia Umbra 10 Bettona 3 Bevagna 5 Cannara 11 Cascia 2 Castel Ritaldi 1 Castel Viscardo 1 Castiglione del Lago 2 Citerna 4 Città della Pieve 2 Città di Castello 6 Collazzone 5 Corciano 7 Deruta 10 Fabro 1 Ferentillo 1 Foligno 15 Fratta Todina 1 Fuori regione 45 Giano dell’Umbria 4 Gualdo Cattaneo 3 Gubbio 14 Magione 2 Montecastrilli 3 Montefalco 2 Narni 12 Nocera Umbra 2 Norcia 10 Orvieto 6 Panicale 6 Passignano sul Trasimeno 5 Penna in teverina 1 Perugia 51 Piegaro 3 San Gemini 2 San Giustino 3 San Venanzo 1 Spello 2 Spoleto 4 Stroncone 9 Terni 65 Todi 8 Torgiano 3 Trevi 1 Umbertide 10 378