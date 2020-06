Coronavirus in Italia, salgono i guariti il 3 giugno, 12 regione senza vittime

Stabile l’aumento dei contagiati in Italia il 3 giugno. Sono complessivamente 233.836, con un incremento rispetto a ieri di 321 casi. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Oltre alla provincia di Bolzano, ci sono 8 Regioni a zero nuovi contagi: Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Sono saliti a 160.938 i guariti e i dimessi, con un incremento rispetto a ieri di 846. Martedì l’aumento era stato di 1.737.

Sono 71 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto alle 55 di ieri. I morti salgono così a 33.601. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza è salito a 12 il numero delle Regioni che nelle ultime 24 ore non hanno registrato vittime per il coronavirus. Dai dati della Protezione Civile emerge infatti che non ci sono morti in Veneto, Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Sono 39.297 i malati, 596 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.474. E sono 353 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 55 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 5.742, con un calo di 174 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 33.202, con un calo di 367 rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.