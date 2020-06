Coronavirus in Italia, 6 regioni senza nuove vittime, Umbria è fra queste

Sono sei le Regioni che nelle ultime 24 ore non hanno registrato vittime per il coronavirus. Ieri il dato aveva riguardato, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, 12 Regioni. Dai dati della Protezione Civile emerge infatti che non ci sono morti in Friuli, Umbria, Sardegna, Basilicata, Calabria e Valle D’Aosta.

Sono 234.013 i contagiati totali per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 177 casi. Il dato comprende gli attuali positivi, i guariti e i deceduti. Ieri si era registrato un aumento di 321. Il trend è in calo. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.

Sono 88 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto alle 71 di ieri. I morti salgono così a 33.689. Sono inoltre saliti a 161.895 i guariti e i dimessi, con un incremento rispetto a ieri di 957. Mercoledì l’aumento era stato di 846.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 338, 15 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 5.503, con un calo di 239 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 32.588, con un calo di 614 rispetto a ieri.

I malati sono 38.429, 868 meno di ieri, quando il calo era stato di 596.