Caso Valnestore, chiesta l’archiviazione per i danni alla salute

Procura di Perugia chiede l’archiviazione per le accuse di omicidio colposo e lesioni nei confronti di nove indagati tra amministratori e responsabili dell’Enel più amministratori della Valnestore Sviluppo Spa.

È stata notificata ieri la richiesta da parte dei pubblici ministeri Paolo Abbritti e Gemma Miliani in relazione all’indagine scaturita dall’esposto presentato tramite gli avvocati Valter biscotti e Valeria Passeri da 233 cittadini della Valnestore. Si tratta di persone offese tra parenti delle vittime (deceduti tra il ’92 e il 2017) e altri malati colpiti da tumore.

«Non può dirsi sussistente il nesso causale tra le condotte contestate agli indagati e gli eventi di morte e lesioni personali per malattie tumorali», scrivono i pm nelle 48 pagine di richiesta di archiviazione per gli indagati dirigenti di Enel Produzione spa e di Sviluppo Valnestore.

L’avvocato Valter Biscotti annuncia l’opposizione alla richiesta di archiviazione: «Le famiglie mi hanno chiesto di scoprire se le loro malattie e i loro morti sono causati dall’attività della centrale di Pietrafitta – aveva dichiarato nei mesi scorsi -. Ho il compito di andare fino in fondo e di scoprire la verità».

E ancora: «Gli accertamenti… non sono in grado di provare oltre ogni ragionevole dubbio il nesso causale tra le condotte poste in essere e l’evento morte o lesione negli anni delle persone offese». Sembra determinante la consulenza dell’Ufficio sanitario locale: «La relazione dell’Usl Umbria 1 rileva che, in assenza di documenti certi, non è possibile per alcuno esprimersi in termini di mortalità e morbosità per patologie neoplastiche nella popolazione lavorativa in questione.

Le attività svolte dagli anni ’90 in poi, perlomeno per quanto attiene agli obblighi documentali e le attività di sorveglianza sanitaria, appaiono essere state condotte nel rispetto della normativa di salute e sicurezza vigenti, tenendo anche conto delle informazioni scientifiche disponibili al momento».