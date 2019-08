Autoarticolato si ribalta a Petrignano, trasportava mais, ferito autista

Un autoarticolato si è ribaltato oggi lungo la strada che porta a Petrignano, poco prima delle 8. L’autista – per cause in corso di accertamento – ha perso il controllo del mezzo che si è piegato sul fianco destro, all’altezza della rotatoria tra via Matteotti, via dei Pini e via dell’Aeroporto.

Il mezzo italiano (autoarticolato della Mercedes), che trasportava del mais, era proveniente da Ravenna e diretto in un’azienda del territorio. A causa dello schianto il cereale è fuoriuscito finendo tutto sulla strada.

Sul posto l’autogrù dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Perugia Madonna Alta, una squadra del distaccamento di Assisi, la polizia locale di Assisi e i carabinieri della stazione di Petrignano, al seguito del coordinamento del maggiore Marco Vetrulli, della compagnia comando di Assisi.

L’autista, un italiano, è uscito da solo dal mezzo pesante, spaccando il vetro frontale, ma è ferito. E’ stato soccorso dal 118 che ha provveduto a portarlo in ospedale. E’ molto scioccato e spaventato. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per permettere ai mezzi di soccorso di rimuovere gli ostacoli dalla carreggiata.