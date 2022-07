Arezzo e bassa Toscana, alle 22,30 l’inferno, vento, pioggia e alberi schiantati anche sulle auto 📸 [Foto]

Search for: Search Button

Arezzo e bassa Toscana, alle 22,30 l’inferno, vento, pioggia e alberi schiantati anche sulle auto

Ieri sera alle 22,30, nell’Aretino, bassa Toscana e fino a Prato, è scoppiato l’inferno. La perturbazione metereologica è arrivata con tutta la sua forza. E sono scattate le tantissime le segnalazioni arrivate alle sale operative dei comandi di Firenze, Prato, Arezzo e di Siena. I Vigili del fuoco hanno lavorato durante la notte per risolvere i danni causati dal forte vento, come la rimozione di alberi e/o rami caduti sulla sede stradale.

I vigili del fuoco, del comando di Arezzo, segnalano alcuni interventi dei quali effettuati nel comune di Bibbiena in località La Nave in via Umbro Casentinese per delle pietre staccate e divelte da un muro di confine lungo la carreggiata.

Altri interventi sono stati effettuati lungo le strade del comune di Bibbiena, e in località La Fratta nel comune di Cortona. Altro sulla SR 69 Figline Valdarno, sul raccordo autostradale Bettolle – Perugia sempre per alberi caduti.

Un altro intervento nel comune di Meleto Valdarno Cavriglia in via della Costituzione dove una pianta alto fusto è caduta su alcune autovetture parcheggiate in strada.

Il comando di Prato, inoltre, è stato impegnato per numerosi interventi per la rimozione di rami e oggetti pericolanti. Le squadre sono state anche impegnate per un principio d’incendio in una in via Rossini – sempre nel comune di Prato – dove il fuoco ha danneggiato alcune macchine da cucire in una azienda di confezioni e interessato l’impianto elettrico.

Situazione interventi effettuati maltempo: