Allarme rave sulle rive del Trasimeno, in realtà era un compleanno

Controlli confermano regolarità di un compleanno sul lago OK

Segnalazione sui social fa scattare l’allarme

Un presunto rave party sulle rive del lago Trasimeno ha alimentato nelle ultime ore un intenso dibattito sui social network, dove si è rapidamente diffusa la notizia di una festa ritenuta irregolare. La vicenda ha riguardato un’area situata tra Monte del Lago e Torricella, dove nel fine settimana era in corso un evento musicale.

L’allarme è nato dopo una segnalazione pubblicata da un esponente politico locale del centrodestra, circostanza che ha contribuito ad amplificare il tam tam online e a far ipotizzare la presenza di un raduno abusivo. Tuttavia, gli accertamenti effettuati sul posto hanno restituito un quadro completamente diverso rispetto a quanto inizialmente ipotizzato.

Era una festa privata organizzata su un terreno in affitto

L’evento ospitato nell’area non era un rave party, bensì la festa di compleanno di due trentenni perugini, Mirko e Anna, organizzata tra sabato e domenica in uno spazio privato.

Il terreno era stato regolarmente preso in affitto, con un contratto predisposto con il supporto di un commercialista. Alla festa hanno partecipato circa 70-80 giovani, che hanno trascorso la serata ascoltando musica techno e reggae all’interno di un’iniziativa privata riservata agli invitati.

L’organizzazione aveva predisposto una serie di misure per garantire il corretto svolgimento dell’evento, con particolare attenzione sia agli aspetti logistici sia a quelli legati alla sicurezza.

Sicurezza e controlli predisposti dagli organizzatori

Tra le precauzioni adottate figuravano estintori, personale sanitario presente durante la festa e un addetto all’ingresso incaricato di verificare la lista degli invitati, impedendo l’accesso a persone estranee.

Prima dell’inizio dell’evento gli organizzatori hanno provveduto anche a sistemare l’area, ripulendo il terreno dagli aghi di pino con un rastrello. Un’attenzione rivolta anche alla prevenzione degli incendi, considerato il periodo caratterizzato dalle alte temperature.

Al termine della manifestazione sono stati inoltre rimossi gli ultimi mozziconi di sigaretta rimasti nell’area, completando così le operazioni di pulizia del luogo utilizzato per la festa.

I Carabinieri verificano la situazione sul posto

Durante lo svolgimento dell’evento sono intervenuti anche i Carabinieri, chiamati a verificare la situazione dopo le segnalazioni circolate.

Gli accertamenti non hanno evidenziato irregolarità e i militari hanno potuto soltanto constatare che la manifestazione si stava svolgendo nel rispetto delle condizioni previste. Secondo quanto riferito, la musica non risultava percepibile nemmeno dalla strada, elemento che ha ulteriormente confermato l’assenza delle caratteristiche tipiche di un rave party.

Nessun abuso nell’area utilizzata per l’evento

La vicenda si è quindi conclusa con la conferma che non vi era alcun raduno abusivo sulle sponde del Trasimeno. L’area interessata viene già utilizzata anche per altre iniziative private, comprese feste di matrimonio, e in questa occasione è stata destinata a un compleanno organizzato con autorizzazione del proprietario del terreno.

L’allarme nato sui social non ha trovato riscontro nei controlli effettuati, che hanno confermato la regolarità dell’iniziativa e delle misure predisposte dagli organizzatori per garantire sicurezza, ordine e pulizia durante tutta la durata della festa.