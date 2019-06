Accoltella il compagno a Spello, lei gelosa di lui

La lite tra i due sarebbe stata scatenata dalla gelosia e ad innescare la miccia pare sia stata la donna. Lei 35 anni romena, lui 60enne spellano, vivono in un’abitazione a Spello e proprio in quella casa, nella notte tra lunedì e martedì, è scoppiato il diverbio, trasformato in un’aggressione fisica. La donna avrebbe preso un coltello in cucina e avrebbe riversato la sua rabbia contro il sessantenne, ferendolo con tre colpi a un polmone.

L’uomo adesso è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno, i medici si sono riservati la prognosi anche se non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica esatta della vicenda è al vaglio dei carabinieri di Foligno. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare le prime cure all’uomo e a trasferirlo al pronto soccorso del San Giovanni Battista. I medici dell’ospedale hanno quindi accertato la lesione al polmone e hanno disposto i ricovero dell’uomo, riservandosi la prognosi.

La donna è stata portata in caserma dai carabinieri che l’hanno ascoltata e denunciata. Per lei è scattata la denuncia per lesioni gravissime anche se gli inquirenti potrebbero modificare l’accusa in tentato omicidio. A dare l’allarme sarebbero stati i vicini.