Antifascismo femminile al centro del dibattito storiografico

La figura di Giaele Angeloni riemerge in un volume

Perugia, 22 06 2026 – La memoria collettiva si alimenta spesso di vicende rimaste a lungo nell’ombra dei grandi archivi storici. Proprio per scongiurare l’oblio di una delle figure più significative del Novecento, la comunità locale si è riunita numerosa nel fine settimana. Sabato 20 giugno 2026, il capoluogo umbro ha ospitato un incontro pubblico focalizzato sulla ricostruzione storiografica e civile della vita di Maria Giaele Franchini Angeloni. Questa straordinaria attivista politica ha trasformato la propria intera esistenza in un baluardo di resistenza e libertà, opponendosi in prima persona alle oppressioni dittatoriali dell’epoca. Il dibattito ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico all’interno dei locali della storica Società del Gotto. La struttura si trova in via Enrico dal Pozzo, precisamente nel quartiere perugino di Porta Pesa. come riporta il comunicato di Francesco Gori Press. L’occasione dell’affollato raduno è coincisa con la presentazione ufficiale del saggio intitolato Una donna nella lotta antifascista. Giaele Angeloni dall’esilio alla Guerra di Spagna. L’opera letteraria è stata firmata dal ricercatore Luca Gatti ed è arrivata nelle librerie grazie al lavoro editoriale di Arcadia Editore.

Il pomeriggio culturale è iniziato ufficialmente con l’introduzione e i saluti di Letizia Magnini. La portavoce ha preso la parola esprimendo lo spirito dell’iniziativa nella duplice veste di componente della Società del Gotto e di Presidente del prestigioso sodalizio della Famiglia Perugina. Subito dopo, il consigliere comunale Cesare Carini ha portato i saluti dell’amministrazione cittadina. Entrambi i relatori hanno voluto rimarcare apertamente il profondo valore civile del progetto. Inoltre, essi hanno concordato sulla necessità assoluta di generare percorsi culturali stabili che partano proprio dal recupero consapevole della memoria storica, sia a livello territoriale sia su scala nazionale. Successivamente, il confronto pubblico è entrato pienamente nel vivo della trattazione con una tavola rotonda intitolata in modo evocativo Una donna nella lotta. Il dibattito ha visto la partecipazione attiva di Lorena Pesaresi, in rappresentanza della Società del Gotto, e di Giuseppe Moscati, intervenuto per conto della Fondazione Centro Studi Aldo Capitini. I due esperti hanno dialogato approfonditamente con l’autore del saggio, sviscerando i punti cruciali della ricerca d’archivio e le implicazioni metodologiche del testo.

La ricerca storiografica condotta da Luca Gatti si inserisce in un filone accademico contemporaneo di fondamentale importanza, orientato al definitivo riscatto del genere femminile durante le battaglie contro i totalitarismi europei. Per lunghi decenni, la narrazione tradizionale successiva al secondo conflitto mondiale ha confinato le donne in ruoli marginali o di mero supporto logistico. Al contrario, i documenti dimostrano come molte di loro siano state teoriche raffinate, organizzatrici instancabili e persino combattenti in prima linea. In questo specifico contesto emerge con forza la biografia di Maria Giaele Franchini Angeloni, storicamente nota anche per il matrimonio con il celebre avvocato e leader politico Mario Angeloni. L’indagine dell’autore dimostra chiaramente che la donna non visse affatto all’ombra del marito ma fu invece protagonista autonoma e consapevole nei momenti più drammatici della storia continentale. Gli interventi dei relatori hanno evidenziato come l’autore sia riuscito a restituire la fisionomia di una militante totalmente dedita alla causa dell’emancipazione e dei diritti civili. Per raggiungere tale obiettivo, lo scrittore ha svolto un esame minuzioso basato su carteggi d’epoca e documenti inediti. La ricostruzione biografica mette in luce le tappe di un’esistenza complessa e coraggiosa. La protagonista subì direttamente le violenze della repressione politica fascista, affrontando il dramma del confino insieme alla propria famiglia e, successivamente, la via dolorosa dell’abbandono della patria. Durante gli anni Trenta, la militante si stabilì come esule a Parigi, che in quel preciso momento storico rappresentava il vero quartier generale dell’antifascismo europeo fuori dai confini italiani. Nella capitale francese, la donna operò attivamente per ricostruire le reti clandestine di collegamento e per organizzare i soccorsi politici. Successivamente, la scelta ideale della militante divenne ancora più radicale con la decisione di partire come volontaria per il fronte della Guerra Civile Spagnola, scoppiata nel 1936. Sul suolo iberico, la combattente scelse di schierarsi apertamente al fianco delle brigate della Repubblica per contrastare l’avanzata delle truppe golpiste guidate dal generale Francisco Franco. Tale conflitto viene oggi unanimemente considerato dagli specialisti come il tragico preludio bellico della seconda guerra mondiale. In seguito alla sconfitta della democrazia spagnola, la protagonista fu costretta a vivere la durissima condizione di fuggiasca all’interno di un’Europa progressivamente occupata dalle armate naziste.

Dall’accurato studio scientifico di Luca Gatti emerge una figura femminile dotata di una tempra eccezionale, costantemente mossa da una determinazione incrollabile nei confronti dei principi di giustizia sociale, democrazia e libertà trasformando un patrimonio ideale indispensabile per l’intera comunità civile.