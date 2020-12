Umbria Humanitas Umanesimo cristiano con Benedetto e Francesco

di W.Biscotti

Prenderanno il via domani mattina alle ore 10, con i saluti della Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e del Presidente dell’Assemblea Legislativa regionale Marco Squarta, i lavori del convegno Umbria Humanitas organizzato dall’Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea e dedicato alla riflessione sull’attualità e sulla fecondità dell’umanesimo cristiano fatto germogliare in Umbria da S. Benedetto e s. Francesco. Il convegno avrà un carattere internazionale in quanto diverse università da tutto il mondo saranno collegate con interventi programmati di alcuni autorevoli studiosi stranieri che si sono occupati di s.Francesco e s. Benedetto. Si discuterà oltre che delle radici storiche anche delle presenze nella cultura civile d’impresa contemporanea.

“Siamo dispiaciuti di non poter tenere il convegno in presenza così come era stato pensato” – dice l’avv. Valter Biscotti, commissario dell’ISUC, “ma è stato comunque un grande impegno riunire nella discussione venti relatori da tutto il mondo che hanno aderito manifestando straordinario interesse sull’argomento.

Il Prof. Massimiliano Marianelli dell’Università degli Studi di Perugia è particolarmente soddisfatto “sono davvero onorato che l’ISUC mi abbia affidato un compito così impegnativo ma molto importante nell’affidarmi il ruolo di coordinatore del Comitato Scientifico del convegno. Ottima è stata la risposta degli autorevoli colleghi che discuteranno i temi del convegno”

Un ruolo importante nell’organizzazione del convegno è stato svolto dal Prof. Francesco Forlin, responsabile della sezione didattica dell’ISUC “è un evento che rappresenta il punto di arrivo di mesi di lavoro svolto all’interno dell’Istituto e, al tempo stesso, il punto di partenza per ulteriori attività e ricerche”, sottolinea il Prof.Forlin.

L’evento potrà essere seguito in diretta dalla pagina Facebook dell’ISUC e dal canale you tube dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria