Priorità Donna, in via dei Priori dal 23 giugno al 9 luglio

Dal 23 giugno al 9 luglio torna in Via dei Priori Priorità Donna giunta così alla sua terza edizione. Per 15 giorni, la centralissima Via dei Priori sarà teatro di eventi, crocevia pulsante di emozioni tutte dedicate all’Universo femminile. Un susseguirsi di appuntamenti tra Arte, Fotografia e Laboratori; tra Poesia, Danza e Sport; tra Cultura e Dibattiti dedicati alle donne, allo loro creatività, sensibilità e resilienza.

La manifestazione, nata nel 2020 da un’idea di Maria Antonietta Taticchi, Marco Pareti e Luca Cirimbilli, è organizzata dall’Associazione Priori e da AICS Perugia, con il patrocinio e contributo dell’Assemblea Legislativa Regione Umbria e del Comune di Perugia, con il contributo della Banca Centro Credito Cooperativo Toscana Umbria e di Rm Italiantincendi, con la collaborazione di TRAarteterapia onlus, di Centro Danza Spazio Performativo e di Umbria Nordic Walking Escursioni, di Claudia Bottini, storica dell’arte, Mons. Don Fausto Sciurpa, Marco Pareti, giornalista, Renata Mariotti e Monica Grelli, artigiane, Francesca Guiducci e Stefania Zucchini studiose di storia medievale e moderna.

PROGRAMMA PRIORITA’ DONNA 2022

GIOVEDI’ 23 GIUGNO:

Cena dei Priori nella notte di San Giovanni

Ore 20,00

Piazzetta Santo Stefano, Via dei Priori

Menù a cura dei Ristoratori della Via

Contributo €.20 (€.15 per i bambini fino a 12 anni, sotto i 5 anni non pagano)

La cena sarà un momento conviviale e di socializzazione e l’occasione per inaugurare la manifestazione Priorità Donna 2022

VENERDI’ 24 GIUGNO:

Spazio Mogrè arte e arteterapia

via Sant’Agata 1

ore 10:30-12:30

pausa pranzo al sacco al parco della Cupa

ore 13:30-15:30

Fiori che spuntano dalle crepe ogni cosa ha una crepa è da li che entra la luce

Laboratorio di Kintsugi e Feltro artistico condotto da Renata Mariotti e Monica Grelli

Laboratorio gratuito

Il laboratorio, promosso e ideato da

TRA arteterapia Onlus sarà condotto da e Renata Mariotti e Monica Grelli, due donne artigiane che lavorano feltro artistico e ceramica artistica in via dei Priori a Perugia.

L’esperienza proposta coinvolgerà per lo più donne che hanno vissuto un difficile percorso di malattia; attraverso il fare e la metafora del fiore e della crepa, il laboratorio offre la possibilità a chi vi partecipa di elaborare quel vissuto attraverso l’arte.

Chiesa di Sant’Agata

via dei Priori

ore 17:30

“Agata, ornata di pietre preziose”

Inaugurazione mostra fotografica

A cura di Claudia Bottini

Foto di Mirco Baccaille

in collaborazione con le Pink Ambassador Fondazione Umberto Veronesi.

Costumi di scena Bruno Pilla

Trucco Lucia Zarro

Fiori La Maison des Fleurs, Todi (Pg)

L’Associazione, che da anni ospita eventi d’arte contemporanea lungo la via e all’interno della Torre degli Sciri, ha pensato di realizzare, insieme alla curatrice e storica dell’arte Claudia Bottini, una mostra fotografica unica e preziosa, come i corpi che ritrae, quelli di donne, che, come le Sant’Agata della storia dell’arte, mostrano i segni del loro personale martirio.

Le donne fotografate da Mirco Baccaille sono state scelte perché le loro cicatrici hanno ispirato i tableau vivant. Malattia, tumore e sofferenza quando entrano nello spazio dell’arte è come se entrassero in un’altra dimensione, l’atto creativo trasfigura, eternizza, tutto diventa sopportabile e la performance artistica si fonde in un tutt’uno con la vita.

Queste moderne Sant’Agata saranno risanate da ogni esperienza, evento tragico che ha attraversato la loro vita, ‘ornate’ e impreziosite, fotografate prendendo come modello le opere degli artisti che nei secoli hanno rappresentato Agata: Piero della Francesca, Giovanni Lanfranco, Tiepolo, Guido Cagnacci e altri.

La mostra sarà non soltanto un evento artistico ma anche un’occasione di solidarietà e raccolta fondi per la lotta contro i tumori femminili.

SABATO 25 GIUGNO:

Parco della Cupa

Ore 18:30

Poesia di un tramonto danza è/e altro

A cura di Centrodanza Spazio Performativo

L’evento, all’interno della manifestazione, vuole essere un omaggio alla “donna”. Si svolgerà nel Parco della Cupa, il parco di città a ridosso delle mura etrusche.

Poesia e danza sono sorelle, arti apparentemente minori ma in realtà capaci, con un lampo, di illuminare il mondo.

MARTEDI’ 28 GIUGNO:

Chiesa Santo Stefano e Valentino

Via dei Priori

ore 17:30

Donne e Lavoro – Dal presente al futuro

Incontro dibattito

Partecipano:

Edi Cicchi ,Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Perugia

Michela Sciurpa, Amministratore Unico Sviluppumbria

Francesca Romana Cassano, Presidente AIDDA

Anna Chiacchierini, Imprenditrice CentroTori Chiaccherini

Anna Maria Russo, Istituto Italiano Design

Moderatore: Marco Pareti

Incontro e dibattito attraverso la voce di donne che provengono dal mondo del lavoro per possibili prospettive future.

Parco della Cupa

Ore 21

Nordic Walking tra Natura e Storia

Camminata emozionante al tramonto nel Parco di città

Con Paola Baldassarri

Master Trainer Federale

FIDAL SCUOLA ITALIANA NORDIC WALKING

Si consigliano di indossare scarpe comode i bastoncini li fornisce l’associazione.

VENERDI’ 1 LUGLIO:

Ore 21 appuntamento all’arco dei Priori

Storie di donne sante, imprenditrici, poetesse, artiste…. fra sacro e profano in Via dei Priori

Passeggiata accompagnati da Francesca Guiducci e Stefania Zucchini studiose di storia medievale e moderna.

SABATO 9 LUGLIO

Chiesa di sant’Agata

Via dei Priori

Ore 17:30

Sant’Agata protettrice delle donne

Messa in onore della Santa

Ore 18:30

Chiesa di Sant’Agata

Via dei Priori

“Agata, ornata di pietre preziose”

Finissage

