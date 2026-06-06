Al via l’edizione 2026 del «Suono della Ricerca»

La rassegna si apre con Mozart, Haydn e Cellule stonate

di Antonella Valoroso

Dopo il successo dell’anteprima andata in scena il 5 giugno agli Arconi del Pincetto, entra nel vivo l’edizione 2026 de “Il Suono della Ricerca”, la rassegna promossa dall’Università degli Studi di Perugia che unisce musica e scienza in un percorso originale di divulgazione e approfondimento culturale offrendo nuove prospettive per comprendere il mondo contemporaneo attraverso la bellezza della musica e il fascino della ricerca. Il progetto propone un dialogo tra il linguaggio universale della musica e i temi della ricerca contemporanea, coinvolgendo artisti e studiosi in incontri capaci di avvicinare il pubblico alla conoscenza attraverso forme innovative e coinvolgenti.

L’anteprima della rassegna ha visto protagonista il Duo d’Archi dell’Orchestra da Camera di Perugia, formato da Azusa Onishi al violino e Catherine Bruni al violoncello, che ha eseguito musiche di Béla Bartók e Reinhold Glière. Ad accompagnare il concerto sono stati gli interventi del professor Elvio Lepri del Dipartimento di Medicina Veterinaria e del professor Andrea Capotorti del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia, offrendo una prima suggestiva riflessione sul rapporto tra creatività artistica e ricerca scientifica.

Il primo appuntamento ufficiale della rassegna è in programma mercoledì 10 giugno alle ore 21 nella Sala dei Notari di Perugia. La serata, dedicata al tema “Regolare e Irregolare”, vedrà esibirsi l’Orchestra da Camera di Perugia con il cornista Alessandro Fraticelli in un programma che accosta il Concerto per corno e orchestra n. 4 in mi bemolle maggiore K 495 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n. 91 in mi bemolle maggiore Hob. I:91 di Franz Joseph Haydn. La proposta musicale sarà arricchita dall’intervento del professor Elvio Lepri, che presenterà la conferenza “Cellule stonate”, offrendo al pubblico una riflessione sulle dinamiche biologiche e sulle apparenti dissonanze che caratterizzano i processi della vita.

La rassegna proseguirà mercoledì 17 giugno alle ore 19 nel suggestivo Chiostro del Rettorato dell’Università degli Studi di Perugia. Protagonista della serata sarà l’Ottetto di Fiati dell’Orchestra da Camera di Perugia con un programma che attraversa epoche e generi musicali diversi, da Mozart e Beethoven fino a Bartók, Frank Zappa, Kate Bush, James Horner e Roberto De Simone. L’approfondimento scientifico sarà affidato al professor Andrea Capotorti del Dipartimento di Matematica e Informatica, che guiderà il pubblico alla scoperta delle “Armonie Bayesiane”, mostrando come la teoria della probabilità e i modelli matematici possano offrire nuove chiavi di lettura per comprendere fenomeni complessi e processi decisionali.

“Il Suono della Ricerca” si conferma così un laboratorio culturale nel quale le arti e le scienze si incontrano, creando occasioni di confronto e di crescita per la comunità. Attraverso concerti, conferenze e momenti di dialogo con il pubblico, la rassegna valorizza il ruolo della conoscenza come strumento di interpretazione della realtà e dimostra come discipline apparentemente lontane possano condividere gli stessi interrogativi e la stessa tensione verso la scoperta.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Per i concerti del 10 e del 17 giugno è richiesta la prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite.