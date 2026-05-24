Mostra dei fiori ad Orvieto un boom di visite per il debutto

Grande affluenza di pubblico per l’evento floreale a Orvieto

Un debutto straordinario ha caratterizzato la prima edizione della fiera dedicata al florovivaismo nel cuore della città della Rupe. Piazza della Repubblica ha accolto migliaia di residenti e turisti durante l’ultimo fine settimana, in concomitanza con le celebrazioni tradizionali del territorio. L’appuntamento si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative collegate alla storica ricorrenza della Palombella, offrendo una vetrina inedita per il comparto biologico e botanico.

Il successo dell’iniziativa e la sinergia territoriale

L’esposizione è stata ideata e promossa da Destinazione Orvieto, una rete d’imprese che raggruppa circa centocinquanta realtà produttive dislocate tra l’Umbria, il Lazio e la Toscana. La realizzazione del progetto è stata resa possibile grazie al supporto operativo del Comitato cittadino dei quartieri, il quale ha gestito le procedure autorizzative necessarie per l’occupazione del suolo pubblico. Durante le due giornate, l’atmosfera del centro storico è stata impreziosita dalle note musicali di Bach, eseguite dal vivo dal violoncellista Lorenzo “Il Bruco”, regalando un sottofondo suggestivo ai visitatori intenti a scoprire le varietà botaniche esposte.

Sostegno ai partecipanti e collaborazioni locali

L’organizzazione ha riservato un’accoglienza speciale ai vivaisti presenti, omaggiati con kit di prodotti cosmetici forniti dal partner commerciale Natura Naturans. I partecipanti hanno ricevuto inoltre magliette celebrative e gadget inseriti in apposite borse di tela prodotte dalla cooperativa sociale Mir, storica realtà locale legata anche alla valorizzazione dei percorsi escursionistici come il cammino dell’Intrepido Larth e il cammino dei miracoli del Corpus Domini. L’evento ha trovato il sostegno economico e logistico di altre realtà imprenditoriali del territorio, tra cui si segnalano Garden Motor di Montefiascone e Utensileria Baldini.

Bilancio positivo e prospettive future

I vertici della manifestazione hanno espresso profonda soddisfazione per gli esiti della rassegna. Il direttore artistico Mauro Di Sorte ha evidenziato come la focalizzazione sull’alta qualità e sulla particolarità degli espositori abbia pagato, sintonizzandosi perfettamente con il valore artistico e culturale del contesto urbano. I riscontri commerciali della giornata di sabato hanno confermato la validità della proposta, ponendo solide basi per lo sviluppo di successive edizioni annuali.

Dello stesso avviso Antonella Cannas, responsabile dei rapporti con le aziende per Destinazione Orvieto, che ha lodato la massiccia partecipazione dei visitatori italiani e stranieri. La delegata ha rivolto un plauso speciale al presidente del Comitato dei quartieri, Leonardo Mariani, e ai numerosi collaboratori, tra cui Loriana Stella, Daniela Cannas e Mario Carpinelli, quest’ultimo impegnato nei trasporti logistici dei prodotti floreali con il proprio mezzo leggero. L’obiettivo dichiarato resta quello di inserire stabilmente la città all’interno dei circuiti florovivaistici più prestigiosi a livello nazionale, puntando sulla bellezza estetica come motore di attrazione turistica.