Search for: Search Button

Terni, dal 7 luglio riaprono le Piscine dello Stadio

Dal 7 luglio le piscine di viale dello Stadio riapriranno al pubblico, almeno per la parte natatoria, grazie all’affidamento provvisorio di una nuova subconcessione all’asd toscana Virtus Buonconvento (che ha già in gestione una quindicina d’impianti natatori) da parte del concessionario Piscine dello Stadio.

Ne ha dato notizia stamattina, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Spada, l’assessore allo Sport Elena Proietti.

“La situazione che ci si è presentata a partire dai primi mesi dell’anno, a seguito dei comportamenti dell’ex subconcessionario – ha detto l’assessore Proietti – era molto grave e complessa. Sono stati mesi difficili nel corso dei quali il Comune si è assunto le sue responsabilità, ha preso in mano la situazione e ha lavorato in perfetta sintonia con il concessionario con l’obiettivo di salvaguardare gli impianti, di riaprirli per l’estate, di tutelare i lavoratori e cercare di tornare ad offrire ai cittadini e alle società sportive un servizio particolarmente importante. Con la riapertura del 7 luglio abbiamo raggiunto un primo risultato significativo ed è sicuramente un buon segnale il fatto che il nuovo subconcessionario abbia voluto utilizzare almeno in parte il personale precedentemente impiegato nelle piscine”.

Alessandro Mastrofini, presidente di Piscine dello Stadio, ha ringraziato il Comune per le azioni messe in campo in maniera rapida e tempi certi per cercare di rimediare alla situazione venutasi a creare con l’uscita del subconcessionario. “Come concessionari abbiamo effettuato un ulteriore e importante investimento economico per rimettere in funzione l’impianto. La nuova subconcessione è provvisoria, ma contiamo di avere tutti gli impianti in funzione in autunno. A quel punto potremo puntare su un nuovo affidamento duraturo”.

“Servirà una gestione imprenditoriale – ha aggiunto l’assessore Proietti – seria e duratura, in grado di ammortizzare efficacemente i costi di gestione”.