Rugby Perugia, altra battuta d’arresto: a Siena sfuma la riscossa

A Siena il Perugia cede 38-28 e scivola al quarto posto in classifica

Il Rugby Perugia incassa la seconda sconfitta consecutiva e vede allontanarsi il vertice della classifica, cadendo sul campo del Cus Siena per 38-28 al termine di una gara dai due volti. La squadra di Poloni – De Angelis, ancora scossa dal ko nel big match contro Alto Lazio, ha pagato un primo tempo sottotono, troppo lento e poco incisivo per reggere l’impatto con l’intensità dei toscani.

Eppure l’avvio sembrava promettente: la meta di Alunni Cardinali aveva portato avanti i biancorossi, ma la reazione di Siena è stata immediata e travolgente. I padroni di casa hanno ribaltato l’inerzia con un parziale pesante, chiudendo la prima frazione sul 26-8 e mettendo Perugia in una situazione complicata.

Nella ripresa arriva la scossa. I biancorossi ritrovano ritmo, aggressività e convinzione, costruendo una rimonta che li porta fino al 31-28, con Siena improvvisamente in affanno. È il momento migliore del Perugia, che però non riesce a completare l’opera: nei minuti finali manca la lucidità necessaria per ribaltare definitivamente il risultato, e i toscani chiudono i conti con l’ultima meta del 38-28.

A fine gara il vicepresidente Federico Bevilacqua non nasconde il rammarico, ma invita alla calma: la squadra, spiega, non ha ancora smaltito la delusione per la sconfitta contro Alto Lazio, un peso che ha inciso sulla preparazione mentale della settimana. «I ragazzi ci tenevano molto e forse hanno perso un po’ di convinzione. La partita ha rispecchiato questo stato d’animo, ma restiamo positivi: c’è tempo per recuperare e l’obiettivo resta crescere e divertirsi».

Il punto di bonus offensivo ottenuto grazie alle quattro mete consente comunque al Perugia di salire a quota 29, ma le vittorie di Olbia e Gubbio costringono i biancorossi a scivolare al quarto posto, a due lunghezze dai cugini e a quattro dai sardi. In testa resta Alto Lazio con 38 punti.

Il prossimo appuntamento sarà fondamentale per ritrovare fiducia: a Pian di Massiano arriveranno i Cavalieri Prato, in una sfida che può segnare la ripartenza del Rugby Perugia dopo una settimana complicata.