Euro Sport Club Terni: risultati Pattinaggio a rotelle artistico

Le atlete dell’Euro sport club, pattinaggio artistico, negli ultimi tre fine settimana sono state impegnate in

trofei regionali Federali e della Uisp ottenendo numerosissimi podi e ottimi piazzamenti.

Dopo i risultati degli anni passati che venivano dal settore corsa, soprattutto da Alessio Rossi, in questo

anno anche il pattinaggio artistico si sta mettendo in luce con risultati che da anni non arrivavano.

Soprattutto le atlete si sono messe in mostra nel trofeo Lazio, dove hanno partecipato oltre 1500 atleti

provenienti da tantissime società e dove la selezione è altissima.

I principali risultati sono venuti da:

Trofeo Federale Lazio: Piacenti Viola e La Gatta Vera classificatesi al primo posto nelle rispettive categorie,

Cremonesi Chiara, Catozzi Giulia e Galassini Giulia che si sono classificate al secondo posto nelle rispettive

categorie

Trofeo Federale Umbria: Cremonesi Chiara, Boresti Caterina, Piacenti Viola, Bruschini Elena, Venturi Viola,

Bianchi Matilde, Catozzi Giulia e Frizzi Giorgia che si sono classificate prime nelle loro rispettive categorie.

Presti Melissa, Pepi Aurora, Alessandrelli Vera, Caroli Noemi, Cardinali Greta e La Gatta Vera secondo posto

nella loro categoria.

Piacenti Noemi terza classificata nella sua categoria

Trofeo Regionale Uisp: Piacenti Viola prima classificata nella propria categoria, Cremonesi Chiara e

Giannotta Federica classificatesi al secondo posto nella propria categoria.