Costanza Laliscia è la nuova Campionessa Italiana assoluta di Endurance

Costanza Laliscia ancora una volta sul gradino più alto del podio tricolore. In sella a Perseverancia Escondido, l’amazzone perugina del Fuxiateam, l’atleta più vincente nella storia dell’endurance italiano, trionfa nei VIM Campionati Italiani di Endurance 2023 Open alla media di 17,866 km/h, al termine di una gara vissuta sempre nelle prime posizioni, fino all’esaltante volata finale che ha ricordato, proprio a Castiglione del Lago, la vittoria del suo secondo campionato italiano Young Rider, il 10 maggio 2015.

Costanza, che così ha all’attivo tre medaglie d’oro e tre argenti nel campionato italiano senior, ha preceduto di due secondi Lorenzo Piccolo (Abruzzo) in sella a Saroual De L’aigoual (17,865 km/h); terza piazza per la toscana Lucrezia Bellaccini su Domiszjo (17,067 km/h).

Con una velocità media di 18,206 km/h e un tempo di percorrenza di 05h 48’ 21”, si aggiudica la medaglia d’oro nella categoria CEI1* sui 105,7Km Angelo Villani (Campania) in sella a Urlo Di Chia; per un solo secondo di distacco, si aggiudica l’argento Emanuela Anna Marzotto (Toscana) su Akela D’acacia, seguita da Carmine Calvanese (Campania) su Aj Lafi.

È un podio tutto femminile quello della categoria CEIYJ1 * . A tagliare per prima il traguardo dei 105,7 km per la categoria Young Rider è Aurora Bernardo (Friuli Venezia Giulia) in sella a Jamika Dell Orsetta (velocità media di 17,624 km/h, tempo di percorrenza 05h 59’ 51”); sul secondo gradino del podio sale Martina Saviori (Lombardia) su Milagro Bosana e al terzo posto Margherita Saida Cigardi Russo (Emilia Romagna) su Hyperion Bosana.

Nel corso della gara CEI3* si è verificato un incidente ad un atleta che è stato prontamente soccorso e trasportato in struttura ospedaliera per accertamenti e cure. Gli appuntamenti proseguono domani (sabato 17) con i Campionati italiani open CEI2* e CEIYJ2*, entrambi sulla distanza di 120 km (partenze ore 6,30 e ore 7), e con i Campionati italiani open per le categorie CEN B/R Under 14 su 82,8 km (partenza ore 8), CEN A Under 14 su 40 km (partenza ore 9) e Debuttanti Under 14 su 20 km (partenza ore 10). Domenica 18 saranno di scena le giovanissime promesse dell’endurance con i Campionati italiano Pony per le categorie Elite su un percorso di 10 km (partenza ore 10), B su 7,5 km (partenza ore 10,30), A su 5 km (partenza ore 11) e Avviamento su 2,5 km (partenza ore 11,30).

VIM Campionati Italiani di Endurance 2023 Open sono un evento FISE, CONI e FEI organizzato da Italia Endurance Asd con il patrocinio di Regione Umbria, Assemblea Legislativa-Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Castiglione del Lago, Comune di Tuoro sul Trasimeno, Comune di Cortona, Università per Stranieri di Perugia, e il supporto del GAL Trasimeno Orvietano e di AFOR. VIM Spa è il title sponsor che dà il nome all’evento, l’Associazione Umbra per la lotta contro il Cancro (AUCC) è lo sponsor solidale.