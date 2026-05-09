Ternana Women, sfida salvezza alla Lazio con il morale alto

Corsa per evitare la retrocessione a Roma nel penultimo turno

La Ternana Women si prepara al confronto diretto di domani contro la Lazio con una consapevolezza nuova. La seduta di rifinitura disputata questa mattina presso l’impianto “Moreno Gubbiotti” ha scandito i ritmi di una settimana completamente dedicata alla preparazione della partita capitolina.

Ambizione e sofferenza nel rush finale

L’appuntamento fissato alle diciotto presso lo stadio laziale rappresenta il penultimo banco di prova in una stagione che ha visto le rossoverdi navigare tra momenti di crescita significativa e periodi segnati da problematiche fisiche che hanno condizionato le scelte tattiche della squadra.

Mauro Ardizzone, tecnico che ha preso in mano il progetto sportivo ternano proprio all’indomani dello scontro d’andata contro le biancocelesti, ha tracciato un percorso di sviluppo che ha evidenziato il carattere della squadra nelle fasi cruciali della stagione. L’allenatore ha riconosciuto pubblicamente come gli ultimi periodi abbiano imposto modifiche sostanziali alle strategie originariamente programmate, con l’infermeria che ha giocato un ruolo determinante nel condizionare le soluzioni disponibili sulla panchina.

La crescita come fondamento tattico

Durante la conferenza stampa precedente la rifinitura, Ardizzone ha enfatizzato il lavoro svolto nel corso dei mesi di collaboration con la squadra. Ha sottolineato come le rossoverdi abbiano saputo dimostrare, anche nell’affrontamento diretto contro la Roma disputato sul campo dell’avversaria, di possedere una struttura tattica solida e una personalità calcistica marcata. Secondo il tecnico, questa consapevolezza rappresenta un elemento fondamentale per affrontare le due gare finali della stagione con le giuste ambizioni.

La preparazione della settimana ha seguito i canoni ordinari della metodologia di allenamento, focalizzandosi sugli aspetti tattico-tecnici necessari per contrastare una Lazio che si presenta al confronto con una recente vittoria di prestigio conquistata a Parma, dove le capitoline hanno saputo imporsi con una prestazione che ha evidenziato la capacità realizzativa della squadra in trasferta.

Lo studio della Lazio e i precedenti

La Lazio che la Ternana affronterà domani sera rappresenta un ostacolo complesso dal punto di vista tattico. La vittoria conseguita in Liguria ha dimostrato come le padrone di casa posseggano una capacità offensiva spiccata e una varietà di soluzioni tecniche che le consente di risultare imprevedibili sul piano della tattica. L’assetto organizzativo guidato dall’allenatore laziale ha trasformato il gruppo in una squadra che nel corso della stagione ha mostrato una crescita costante.

Lo scontro d’andata rappresenta ancora un elemento di riferimento per Ardizzone. Quella partita aveva caratteristiche di scontro vero e proprio, con equilibrio tattico e intensità fisica elevata. Il tecnico ternano si aspetta una gara di similare carattere domani sera a Roma, dove l’intensità sarà cruciale e la capacità di mantenere equilibrio tattico diventerà determinante per il risultato finale.

Focus sul campionato, sguardi sugli altri campi

Nel contesto della corsa salvezza, il panorama complessivo rimane aperto a sviluppi significativi. La gara tra Genoa e Fiorentina, programmata per il pomeriggio odierno alle quindici, rappresenta un evento rilevante dal punto di vista della classifica generale, ma la direzione comunicata dalla società ternana rimane univoca: concentrazione totale sulle proprie prestazioni, indipendentemente da ciò che accadrà sugli altri campi.

Ardizzone ha ribadito questo messaggio durante la seduta odierna, enfatizzando come le rossoverdi debbano affrontare le ultime due partite della stagione considerando esclusivamente la propria performance. La lezione tratta dal confronto di Roma ha confermato l’efficacia di questa metodologia, permettendo alla squadra di mantenere il focus anche quando altri risultati potevano generare distrazioni.

Ultime due gare verso la conclusione

L’ultimo turno stagionale vedrà la Ternana Women scendere in campo in casa contro il Milan, un’altra sfida dalla valenza notevole per il prosieguo della stagione. Le ragazze della società rossoverde hanno costruito un cammino importante nel corso dei mesi, caratterizzato da momenti brillanti alternati a fasi di sofferenza. Il messaggio che circola nell’ambiente è chiaro: terminare l’annata con due prestazioni al massimo livello possibile, considerando la situazione attuale della rosa.

La squadra dispone ancora di margini di manovra tattici e di una disponibilità fisica che, pur condizionata dai problemi infortunistici, consente comunque di affrontare gli impegni con dignità e ambizione. Domani sera, dunque, la Ternana Women cercherà di conquistare un risultato positivo a Roma, sapendo che ogni punto rappresenterà un passo significativo verso il conseguimento dell’obiettivo stagionale della permanenza nella categoria.