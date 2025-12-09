Black Angels, ritorno decisivo: Vallefoglia primo esame

Perugia rilancia ambizioni e cerca punti al Pala Megabox

Perugia archivia il girone d’andata con la sconfitta per 3-0 sul taraflex della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, ma dalle Black Angels arrivano segnali di reazione e voglia di rilancio in vista del ritorno. In Piemonte l’opposta slovena Nika Markovic, schierata nello starting six, ha offerto una prova di carattere e una lettura schietta del momento, ribadendo che la squadra ha ancora margini di crescita e tempo per invertire la rotta.​

La formazione di Jacopo Cioffi, penalizzata da diversi passaggi a vuoto e da situazioni complicate, riconosce che la prima parte di stagione non ha rispettato le aspettative, ma nell’ambiente c’è la volontà di “voltare pagina” e di affrontare il girone di ritorno con più fiducia e coraggio. Le Black Angels sottolineano la qualità del gruppo, il lavoro continuo iniziato ad agosto e la necessità di ritrovare quella sicurezza nei propri mezzi che ha permesso di superare anche avversarie di fascia alta come Novara.

Il calendario propone subito un test impegnativo: domenica 14 dicembre, alle 17:00, Perugia sarà di scena al Pala Megabox di Pesaro contro la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, primo appuntamento del girone di ritorno. La gara si preannuncia complessa, sia per il valore dell’avversario sia per il fattore campo, ma in casa Bartoccini l’obiettivo è chiaro: tornare in Umbria con punti pesanti e segnali concreti di svolta.​

In vista del match, la settimana di lavoro è stata impostata su un percorso graduale, alternando sedute in sala pesi, lavoro tecnico-individuale, allenamenti con palla e sessioni di video analisi dedicate allo studio delle caratteristiche di Vallefoglia. Ogni momento in palestra viene curato per consolidare i fondamentali, migliorare i meccanismi di gioco e affinare la lettura delle situazioni tattiche.

Un ruolo centrale è affidato anche al fattore casa in prospettiva delle successive sfide al Pala Barton Energy, dove Perugia disputerà numerosi scontri diretti che potrebbero rivelarsi decisivi nella corsa salvezza. La squadra conta sul sostegno del pubblico, considerato una risorsa fondamentale per alimentare energia e continuità, e ribadisce l’impegno a fare tutto il possibile per chiudere la stagione nel modo migliore, capitalizzando il lavoro accumulato nei mesi e trasformando le difficoltà del girone d’andata in motivazioni per il ritorno.