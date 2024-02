Più collegamenti treno e bus per raggiungere il Carnevale

Più collegamenti in treno e bus per raggiungere le principali feste

Da Venezia a Termini Imerese, l’Italia si tinge dei colori del Carnevale e il Polo Passeggeri del Gruppo FS è pronto ad accompagnare i viaggiatori verso le principali feste della Penisola. Trenitalia, Ferrovie del Sud-Est e Busitalia hanno infatti incrementato collegamenti e frequenza nei giorni clou dei festeggiamenti, per una mobilità sempre più completa, efficiente e sostenibile.

Frecciarossa: un viaggio comodo e veloce per il Carnevale di Venezia

Con oltre 270 collegamenti giornalieri, il Frecciarossa collega in modo sostenibile più di 120 destinazioni in tutta Italia. In occasione del Carnevale di Venezia, il servizio sarà ancora più capillare e attento alle esigenze dei passeggeri, con 44 collegamenti tra Milano, Brescia, Verona e Venezia, 32 tra Roma, Firenze, Bologna e Venezia, 8 tra Torino e Venezia, 2 tra Genova e Venezia e 4 collegamenti dalle principali città della linea Adriatica.

Il Regionale di Trenitalia: un’ampia rete di collegamenti per il Carnevale in tutta Italia

Da Nord a Sud, il Regionale di Trenitalia garantisce collegamenti per far vivere le più importanti feste di Carnevale della Penisola. In Friuli-Venezia Giulia, il Carnevale di Muggia, giunto alla 70esima edizione, sarà raggiungibile con il servizio Muggia Link (treno+motonave). In Piemonte, il Carnevale di Ivrea sarà arricchito da 4 treni straordinari tra Torino Porta Nuova e Ivrea. Per il Carnevale di Venezia, sono previsti 26 treni straordinari da e per Venezia Santa Lucia.

In Umbria, il Carnevale di Francavilla inizia già dalla stazione, mentre oltre 50 treni regionali rendono facilmente raggiungibile il Carnevale di Perugia. Per chi predilige il Carnevale di Spoleto, è attivo il servizio Spoleto Link (treno+bus) che consente di raggiungere il centro storico in meno di 10 minuti.

Nel Sud, collegamenti speciali per il Carnevale di Agropoli, Capua, Villa Literno e delle Quadriglie. Due treni straordinari circoleranno anche per il Carnevale di Termini Imerese, in Sicilia.

Ferrovie del Sud-Est: al Carnevale di Putignano con treni e bus

Domenica 11 febbraio, 20 treni e 24 bus saranno a disposizione per raggiungere il Carnevale di Putignano, con oltre 4.800 posti offerti a bordo. Ulteriori tre bus saranno disponibili per il rientro di Martedì Grasso e sabato 17 febbraio.

Busitalia: servizi speciali per il Carnevale in Umbria e Veneto

A Spoleto, in occasione della sfilata di domenica 11 febbraio, il servizio Spoleto Link offrirà 29 corse al giorno tra la stazione e il parcheggio Posterna. In Veneto, il Carnevale a Padova in Prato della Valle sarà raggiungibile con il tram, mentre il Carnevale di Venezia con il collegamento Padova – Venezia Piazzale Roma – Venezia Aeroporto. Giovedì 8 e martedì 13 febbraio, si potrà raggiungere il Carnevale sopra le mura di Cittadella con il servizio Busitalia Veneto.

Con il Polo Passeggeri del Gruppo FS, il Carnevale 2024 sarà un’esperienza indimenticabile, all’insegna del divertimento e della sicurezza.