Salvini visita Carcere di Capanne: «Perugia non è una discarica»

Il segretario della Lega Matteo Salvini ha fatto visita al personale del carcere di Perugia che al termine, parlando con i giornalisti, ha detto che “qualcuno invece si occupa più dei detenuti che dei poliziotti”.

“Qui – ha sostenuto riferendosi alla situazione di Capanne – i due terzi dei detenuti sono stranieri. Con lamette, bombolette spray, olio bollente e altro rendono la vita impossibile agli uomini e alle donne in divisa. Ci sono 120 malati psichiatrici.

E se qualcuno a Roma ha preso Perugia per una discarica ha sbagliato. Già da domani ci muoveremo per rendere più semplice un lavoro che semplice non è perché – ha concluso Salvini – non può lavorare in queste condizioni”.