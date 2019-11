Salvini torna a Perugia e ringrazia gli umbri alla Festa della Lega

“Non anticipo quello che leggeranno gli emiliani romagnoli domani sui giornali, ma con enorme soddisfazione vi dico che come ho scommesso tanti caffe’ in Umbria, conto di vincere altrettanti caffe’ dopo la vittoria in Emilia Romagna il 26 gennaio”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a proposito di alcuni sondaggi sulle elezioni in Emilia Romagna che saranno pubblicati domani, parlando alla festa della Lega a Perugia, dove con la presidente Donatella Tesei ha ringraziato gli elettori. “Anche in Calabria daremo il massimo”, ha aggiunto.

“Spero che si voti il prima possibile, stiamo studiando per farci trovare pronti. L’Italia e’ ostaggio di un gruppo di litigiosi incapaci, ma di litigio in litigio le fabbriche chiudono”. Cosi’ Matteo Salvini, a Perugia per festeggiare con gli elettori umbri il risultato ottenuto alle scorse regionali, ha risposto a una domanda dei giornalisti sulla durata del governo giallo-rosso. “Mi interessa che Lega e centro destra possano essere una possibilita’ di cambiamento reale, come lo sono stati in Umbria – ha detto -. Se si vince di un punto o di dieci punti, l’ importante e’ cambiare”.