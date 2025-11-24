Proietti saluta i nuovi presidenti regionali italiani

Umbria pronta a collaborare con Campania, Puglia e Veneto

La Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha inviato un messaggio di congratulazioni ai neoeletti presidenti regionali di Campania, Puglia e Veneto, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo tra territori. A ricevere gli auguri sono stati Roberto Fico, nuovo presidente della Campania, Antonio Decaro, eletto in Puglia, e Alberto Stefani, scelto dai cittadini veneti.

Proietti ha rimarcato come la fase attuale richieda una collaborazione leale e continua tra le istituzioni regionali, soprattutto per affrontare le sfide legate alla sanità pubblica, alla gestione dei fondi del Pnrr e alle politiche di sviluppo. “L’Umbria – ha dichiarato – è pronta a lavorare insieme ai colleghi per garantire risposte concrete ai cittadini e rafforzare la coesione nazionale”.

Il messaggio, diffuso da Perugia il 24 novembre 2025, assume un valore simbolico: la presidente umbra ha voluto evidenziare che la solidarietà istituzionale è la chiave per superare le difficoltà e costruire un futuro più equilibrato. La vittoria dei tre nuovi presidenti viene interpretata come un segnale di rinnovamento politico e di fiducia nelle amministrazioni locali.

La nota si chiude con un auspicio: che il confronto tra regioni diventi un motore di crescita condivisa, capace di valorizzare le specificità territoriali e di garantire servizi più efficienti.