Proietti saluta i nuovi presidenti regionali italiani

24 Novembre 2025 Breaking News, Politica
Proietti elogia a Perugia i volontari per l’impegno nel Giubileo
Credits Sala Stampa Sacro convento

Umbria pronta a collaborare con Campania, Puglia e Veneto

La Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha inviato un messaggio di congratulazioni ai neoeletti presidenti regionali di Campania, Puglia e Veneto, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo tra territori. A ricevere gli auguri sono stati Roberto Fico, nuovo presidente della Campania, Antonio Decaro, eletto in Puglia, e Alberto Stefani, scelto dai cittadini veneti.

Proietti ha rimarcato come la fase attuale richieda una collaborazione leale e continua tra le istituzioni regionali, soprattutto per affrontare le sfide legate alla sanità pubblica, alla gestione dei fondi del Pnrr e alle politiche di sviluppo. “L’Umbria – ha dichiarato – è pronta a lavorare insieme ai colleghi per garantire risposte concrete ai cittadini e rafforzare la coesione nazionale”.

Il messaggio, diffuso da Perugia il 24 novembre 2025, assume un valore simbolico: la presidente umbra ha voluto evidenziare che la solidarietà istituzionale è la chiave per superare le difficoltà e costruire un futuro più equilibrato. La vittoria dei tre nuovi presidenti viene interpretata come un segnale di rinnovamento politico e di fiducia nelle amministrazioni locali.

La nota si chiude con un auspicio: che il confronto tra regioni diventi un motore di crescita condivisa, capace di valorizzare le specificità territoriali e di garantire servizi più efficienti.

I video

 

Lago Trasimeno, da oggi 200 litri di acqua al secondo da Montedoglio
Lago Trasimeno, da oggi 200 litri di acqua al secondo da Montedoglio
Il telegiornale dell'Umbria del 27 febbraio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 27 febbraio 2026
Arrestate 14 persone a Ravenna in esecuzione di settantatré arresti differiti
L’Umbria potenzia la rete per le malattie rare
La Cgil propone a Regione e imprese un Patto per lo sviluppo e il lavoro dell’Umbria
Paderno Dugnano, arrestato per tentato omicidio del cognato
Stalking violento porta all’arresto di un uomo a Bacoli
Vigili del fuoco, a Perugia prima Festa commemorativa dell'istituzione del Corpo Nazionale
Anci Umbria, a Perugia il focus sulla cybersecurity per gli enti locali umbri
Il telegiornale dell'Umbria del 26 febbraio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 26 febbraio 2026
Rassegna Stampa del 27 febbraio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 25 febbraio 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 25 febbraio 2026
Rassegna Stampa del 26 febbraio 2026
Rassegna Stampa del 26 febbraio 2026
Un boom di visitatori nel 2025 a Palazzo della Penna
Strasimeno The Lake Ultramarathon, presentata la XXIV edizione
Progetto europeo Spes, una rete territoriale contro il sovraindebitamento
Iscriviti

 

Articoli correlati

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*