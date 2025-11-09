Perugia ha bisogno di sicurezza vera, Vitali FdI critica la giunta

“Serve rigore, non slogan ideologici”

“Perugia merita sicurezza, non slogan.” È con queste parole che Filippo Vitali, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, interviene per commentare la situazione della sicurezza nel capoluogo umbro, criticando l’attuale approccio dell’amministrazione comunale.

“Le promesse di cambiare tutto, puntando su cultura, partecipazione e inclusione come chiavi per migliorare la sicurezza della nostra amata città, a cosa hanno portato? Zero risultati, allerta e degrado crescente. La realtà, purtroppo, racconta un’altra storia”, afferma Vitali, che punta il dito contro una gestione ritenuta inefficace e troppo concentrata sulla comunicazione.

Negli ultimi mesi, secondo il coordinatore di FdI, alcuni segnali positivi sarebbero arrivati “soprattutto grazie alla zona rossa introdotta questa estate, ma non certo per merito del nuovo approccio amministrativo della Giunta.” Vitali denuncia come “un errore gigantesco il voler marchiare fin da subito il governo della città con provvedimenti ideologici”, sottolineando che la sicurezza urbana richiede pragmatismo e continuità con le azioni che in passato avevano prodotto risultati.

“La verità è che mentre si moltiplicano passerelle, conferenze stampa e post sui social, ciò che davvero serve è una maggiore presenza sul territorio, più rigore e soprattutto il ripristino di tutte le attività del Nucleo Fontivegge della Polizia Locale, che in passato aveva dato risultati concreti e apprezzati dai cittadini”, prosegue Vitali, richiamando l’esigenza di tornare a un modello operativo centrato sul controllo e la prevenzione.

Il coordinatore di Fratelli d’Italia evidenzia inoltre la necessità di superare le giustificazioni politiche e i confronti con il passato: “La città non può più accontentarsi di giustificazioni o dei vuoti e pretestuosi ‘succedeva anche prima’. Per anni la responsabilità era di chi governava Perugia, oggi è di chi ha promesso un cambio di passo che finora non si è visto.”

L’intervento si chiude con un appello alla concretezza: “Basta chiacchiere: è il momento dei fatti. Perugia ha bisogno di sicurezza, serietà e decisione.”

Attraverso le sue parole, Filippo Vitali richiama l’attenzione sul tema della sicurezza come priorità politica e civile, invitando l’amministrazione comunale a rispondere con azioni efficaci e immediate ai problemi di degrado e percezione di insicurezza che, secondo Fratelli d’Italia, continuano a preoccupare i cittadini.