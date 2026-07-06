Gradimento sindaca, opposizione richiama dati del Sole 24 Ore 2026

Consiglieri di centrodestra: consenso in calo e città più distante

L’ultima rilevazione sul gradimento dei sindaci italiani pubblicata dal Sole 24 Ore riporta un arretramento della sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, che si colloca all’80° posto su 92 Comuni capoluogo presi in esame. Il dato è stato commentato dai consiglieri comunali di opposizione, che interpretano la classifica come un segnale della crescente distanza tra l’amministrazione e una parte della cittadinanza.

Secondo i rappresentanti del centrodestra, la graduatoria rappresenta un elemento di riflessione sullo stato del rapporto tra Palazzo dei Priori e la città, pur riconoscendo che questo tipo di rilevazioni deve essere valutato con prudenza e non costituisce da solo un giudizio definitivo sull’operato di un’amministrazione.

Un dato che alimenta il confronto politico

Nel comunicato diffuso dai gruppi di opposizione viene evidenziato come il posizionamento della sindaca registri un calo rispetto all’anno precedente, nonostante, secondo gli stessi consiglieri, la disponibilità di importanti risorse economiche destinate all’attività amministrativa.

Per gli esponenti dell’opposizione il risultato pubblicato dal quotidiano economico nazionale confermerebbe osservazioni già avanzate nel corso dei lavori del Consiglio comunale negli ultimi mesi. La lettura politica proposta dal centrodestra è quella di un progressivo indebolimento del consenso nei confronti dell’amministrazione comunale.

Le critiche rivolte all’amministrazione comunale

I consiglieri attribuiscono questo andamento a diversi fattori che, a loro giudizio, incidono sulla percezione dei cittadini. Tra gli aspetti richiamati figurano il tema della sicurezza urbana, ritenuta meno efficace rispetto alle aspettative, la gestione amministrativa definita divisiva e la contrarietà manifestata nei confronti di alcune opere e infrastrutture considerate strategiche per lo sviluppo del territorio.

Nel documento vengono inoltre richiamate questioni che riguardano la mobilità cittadina, il decoro urbano e le politiche di rilancio economico. Secondo l’opposizione, su questi fronti sarebbero mancate risposte concrete in grado di soddisfare le esigenze della popolazione e delle attività economiche del capoluogo umbro.

Un ulteriore elemento evidenziato riguarda la presenza della sindaca nell’attività di governo della città, ritenuta dai firmatari non adeguata rispetto alle necessità amministrative e politiche del momento.

Il riferimento alle classifiche di consenso

Nel comunicato viene ricordato come anche in passato analoghe classifiche siano state oggetto di valutazioni prudenti, quando a guidare Perugia era il precedente sindaco Andrea Romizi. I consiglieri precisano infatti che le graduatorie di gradimento non devono essere considerate l’unico parametro per valutare l’azione amministrativa.

Allo stesso tempo, secondo i gruppi di opposizione, un arretramento di questa entità rappresenterebbe comunque un indicatore significativo, capace di evidenziare un clima di crescente insoddisfazione percepito in città.

Il documento contiene infine anche un passaggio ironico sulle possibili interpretazioni dei dati statistici, sostenendo che non sarebbe possibile ribaltare il significato della graduatoria attraverso una diversa lettura comunicativa.

I firmatari della presa di posizione

La nota è sottoscritta dall’intero gruppo dei consiglieri comunali di opposizione del centrodestra, che hanno condiviso la valutazione politica sui dati pubblicati dal Sole 24 Ore.

I firmatari sono Nilo Arcudi, Paolo Befani, Chiara Calzoni, Elena Fruganti, Edoardo Gentili, Riccardo Mencaglia, Clara Pastorelli, Augusto Peltristo, Margherita Scoccia, Gianluca Tuteri, Leonardo Varasano e Nicola Volpi.

Con questa presa di posizione i consiglieri ribadiscono le critiche già espresse nel corso dell’attività consiliare, sostenendo che il risultato della rilevazione nazionale rappresenti un elemento di conferma delle osservazioni avanzate nei confronti dell’azione amministrativa guidata dalla sindaca Vittoria Ferdinandi.