L’endorsement al candidato di Spoleto David Militoni arriva da Tesei e Salvini

Associazioni, sodalizi e gruppi di cittadini: la campagna elettorale della candidata presidente di Regione Donatella Tesei sta interessando il territorio spoletino in maniera serrata e capillare. Accompagnati da David Militoni, la senatrice Tesei e il suo collega Matteo Salvini, leader nazionale della Lega, hanno percorso in lungo e in largo la città del Festival e i comuni limitrofi incontrando persone, ascoltandone le necessità e confrontandosi con la gente per la strada. Ovunque consensi e bagni di folla.

La Tesei e Salvini hanno letteralmente fatto il pieno a Giano dell’Umbria, Castel Ritaldi e Spoleto, dove la candidata si è trattenuta presso la locale sede dell’Avis parlando anche di sanità, prima di lasciarsi abbracciare dalla folla in piazza Garibaldi. Il segretario nazionale Salvini, invece, insieme al suo candidato Militoni ha tenuto comizi nei Comuni limitrofi a Spoleto, riempiendo come di consueto ogni piazza visitata.

Questa mattina, domenica 13 ottobre, il leader del Carroccio ha invece girato a piedi per le vie di Spoleto, da corso Mazzini a piazza Duomo fino a piazza Garibaldi, concedendosi – come sua abitudine – a scambi di opinione, battute e dichiarazioni programmatiche. Il numero uno della Lega ha, infine, concluso la sua visita a Spoleto presso il ristorante Zengoni, dove si è trattenuto a pranzo insieme a oltre 300 fra militanti e simpatizzanti, ribadendo ancora una volta – con i fatti – il ruolo da protagonista che la Lega rivendica in politica a livello nazionale e regionale, dove è accreditata per l’elezione di 6/7 consiglieri sui 12 complessivi di maggioranza. “Importante – le parole di Salvini – sarà non disperdere i voti e premiare chi proviene dal territorio e per questo territorio si impegna da anni”.