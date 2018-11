Decreto legge Genova, anche Regione Umbria lavora per ricorso La Regione Umbria intende fare ricorso alla Corte costituzionale sollevando l’illegittimità costituzionale del Decreto Genova. A occuparsene è l’assessore regionale alle Riforme Antonio Bartolini che ha già avuto un incontro con l’Esecutivo della regione Marche per concordare una strategia comune.

La decisione non è comunque ancora stata formalizzata, ma gli uffici della Regione starebbero predisponendo un ricorso. Il presidente delle Marche Luca Ceriscioli lo ha già firmato e contesta in particolare la parte del Decreto che toglie l’intesa tra le Regioni colpite dal terremoto del 2016, per tutti gli atti del Commissario straordinario.