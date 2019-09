Coalizione Civica Ricci, la campagna elettorale più lunga, da gennaio 2018

da Claudio Ricci (candidato presidente alla Regione dell’Umbria)

Per la coalizione civica (Ricci Presidente, Italia Civica e Proposta Umbria) la campagna elettorale è stata “molto lunga” (dal gennaio 2018) includendo 30 incontri “tematici e di formazione” ove tutti hanno avuto la possibilità di concorrere alla definizione del programma (in 500 progetti, 5 sintesi su www.claudioricci.info).

Come già anticipato siamo disponibili a incontrare associazioni e categorie, anche in forma pubblica, ma in modo “singolo” come candidato presidente e liste civiche al fine, ben oltre gli ormai “usuali dibattuti fra candidati” (per i quali, comunque, nutriamo ampia considerazione e stima), in modo da rappresentare in forma compiuta il nostro programma e ascoltare con la “doverosa attenzione” domante e proposte.

Ovviamente, mancando solo un mese alle elezioni, e già avendo numerosi incontri pubblici programmati, cercheremo, per quanto possibile, di “incontrare tutti” ma con la dovuta “calma” e, soprattutto, ricordando che dopo il 27 ottobre, almeno da parte nostra, ci sarà sempre, e comunque, “attenzione e impegno” (come in passato abbiamo dimostrato in questa legislatura, in Consiglio Regionale, durante commissioni e fasi partecipative) per tutte le categoria “socio economiche e culturali” della Regione Umbria.