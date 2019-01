Coppa del Mondo, a Tokyo Alessio Foconi guida l’Italia alla medaglia d’oro a squadre

Dopo il bronzo individuale, Alessio Foconi conquistata l’oro a squadre nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile che si è chiusa a Tokyo, in Giappone. Proprio il campione del Circolo Scherma Terni che gareggia con l’Aeronautica Militare ha messo la stoccata decisiva nell’ultimo assalto con l’americano Massialas dopo un finale al cardiopalma. Gli azzurri avevano iniziato superando l’Australia per 45-33 e poi avendo la meglio contro la Cina col punteggio di 45-21. Il pass per la finalissima arriva grazie alla vittoria in semifinale contro la Russia per 45-29 una “rivincita” dopo la sconfitta subita nella finale della tappa di Parigi di due settimane fa.

In finale la squadra azzurra composta da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Giorgio Avola ed Andrea Cassarà trova gli avversari di sempre, gli Stati Uniti di Gerek Meinhardt, Alexander Massialas, Miles Chamley-Watson e Race Imboden che aveva eliminato Foconi in semifinale nella gara individuale. L’Italia va sul 10-8, poi gli Stati Uniti ribaltano (20-25) ma è di nuovo parità sul 35-35. A firmare il sorpasso è Cassarà (40-38) poi tocca ad Alessio chiudere i conti contro Massialas. Stavolta il ct Andrea Cipressa punta sul campione ternano per l’assalto finale, riservato solitamente al più forte e soprattutto al più freddo dei quattro frazionisti. Sul 42-41 una stoccata vista al replay dai giudici cambia il punteggio dal possibile 43-41 al 42-42 ma Foconi non perde la testa, torna in vantaggio 44-43 e trova l’affondo conclusivo per l’urlo di gioia azzurro.

L’Italia di fioretto maschile torna così sul gradino più alto del podio dopo i due secondi posti conquistati nelle prime due gare stagionali a Bonn ed a Parigi. Un successo che interrompe un digiuno in Coppa del Mondo che durava dal 22 gennaio del 2017, quando i quattro aflieri azzurri conquistarono il gradino più alto del podio a Parigi. Da quel momento in poi, l’inno di Mameli è risuonato “solo” ai Mondiali di Lipsia 2017 e Wuxi 2018.

COPPA DEL MONDO – FIORETTO MASCHILE – PROVA A SQUADRE – Tokyo, 27 gennaio 2019

Finale

ITALIA b. Usa 45-43

Finale 3°-4° posto

Corea del Sud b. Russia 45-29

Semifinali

Usa b. Corea del Sud 45-32

ITALIA b. Russia 45-29

Quarti

Usa b. Polonia 45-34

Corea del Sud b. Giappone 45-36

Russia b. Francia 44-43

ITALIA b. Cina 45-21

Tabellone dei 16

ITALIA b. Australia 45-33

Classifica (21): 1. ITALIA, 2. Usa, 3. Corea del Sud, 4. Russia, 5. Giappone, 6. Francia, 7. Polonia, 8. Cina.

ITALIA: Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Andrea Cassarà