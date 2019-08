Previsioni del tempo, Anticiclone delle Azzorre è agli sgoccioli

anticiclone agli sgoccioli

Quelle di oggi saranno le ultime ore di relativa stabilità apportata dall’Anticiclone di matrice azzorriana, che ha caratterizzato il meteo della maggior parte dello stivale nel corso degli ultimi due giorni (ieri lunedì 26 e oggi martedì 27 agosto). Questa timida e affaticata risalita anticiclonica ha anche riportato su di qualche grado le temperature, registrate comunque in media o lievemente al di sopra in tutto il territorio nazionale. Non sono comunque mancati i temporali locali, occasionalmente anche intensi, nelle zone interne del Paese. Da domani torna il maltempo

A partire dalla giornata di domani mercoledì 28 agosto, è previsto il ritorno del maltempo di origine atlantica, a causa del progredire di correnti atlantiche da nord-ovest verso il nostro stivale. In particolare, queste si insinueranno sotto la cupola alto pressoria, minandone la struttura anticiclonica, con la formazione di temporali convettivi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e in possibile sconfinamento verso le aree meno interne dell’Abruzzo domani e del Lazio e della Toscana giovedì 29. Coinvolte dal maltempo saranno anche Piemonte e Sardegna, che risulteranno le regioni più esposte all’arrivo di questi flussi atlantici instabili.

Di nuovo ripresa anticiclonica da venerdì

A partire dalla giornata di venerdì è prevista una nuova rimonta anticiclonica di matrice azzorriana, che dopo il leggero calo atteso nei prossimi giorni, riporterà nuovamente le temperature su di qualche grado, su valori molto simili a quelli odierni. Apporterà anche un miglioramento delle condizioni meteo di gran parte dello stivale, anche se non sarà escluso ancora in quei giorni lo sviluppo pomeridiano di locali temporali convettivi. Tuttavia, anche a causa dell’invecchiamento della stagione estiva, l’Anticiclone sembra non essere più in grado di radicarsi in Italia per tanti giorni, con un nuovo peggioramento atteso per domenica 1 settembre.