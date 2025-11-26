Incontro istituzionale tra Sottani e Guerriero a Perugia

Dialogo sul nuovo assetto penitenziario Umbria-Marche
Questa mattina, presso la Casa Circondariale di Capanne a Perugia, il Procuratore Generale Sergio Sottani ha accolto il nuovo Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria Umbria-Marche, Liberato Gerardo Guerriero, recentemente insediato alla guida del Provveditorato. L’incontro ha rappresentato un momento di rilievo istituzionale, segnando l’avvio di una collaborazione che si preannuncia centrale per il futuro della gestione penitenziaria nelle due regioni.
Guerriero, nel suo primo saluto ufficiale, ha ribadito la volontà di instaurare un dialogo costruttivo con la magistratura, sottolineando l’importanza di un coordinamento efficace tra le diverse articolazioni dello Stato. Sottani, da parte sua, ha espresso auguri di buon lavoro, rimarcando il valore della funzione assunta e la responsabilità che essa comporta.
Il nuovo assetto organizzativo, con sede a Perugia, mira a rafforzare la presenza istituzionale sul territorio e a garantire una gestione più vicina alle esigenze delle strutture penitenziarie. L’incontro ha evidenziato la necessità di affrontare con spirito di collaborazione le sfide legate alla sicurezza, al trattamento dei detenuti e al sostegno del personale.
La visita ha assunto un significato simbolico, ponendo le basi per un percorso condiviso che intende valorizzare il ruolo delle istituzioni nel garantire equilibrio e funzionalità al sistema penitenziario. La giornata ha confermato la volontà di entrambi di operare con senso di responsabilità e attenzione alle comunità coinvolte.
