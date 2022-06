Due umbre tra le prime 50 finaliste di Miss Mondo, Greta Narcisi e Sofia Monetti

Ben due umbre tra le prime 50 finaliste di Miss Mondo! A passare la prima selezione sono state Miss Mondo Umbria Greta Narcisi (17enne di Bastia Umbra) e la seconda classificata regionale Sofia Monetti (25enne nata in Argentina, risiede nelle Marche ma ora studia a Perugia e vive con i nonni umbri). “Un risultato che ci riempie di orgoglio – scrive Miss Mondo Umbria -. Queste due giovani donne sono state scelte su di una rosa di 150 ragazze, le migliori su quasi 5.000 iscrizioni nazionali ed è quindi un privilegio esserci arrivate. Ora dobbiamo aspettare qualche altro giorno (il 9 giugno) per sapere se riusciranno a superare la seconda selezione che porterà 25 di loro alla finalissima, in programma sempre a Gallipoli il prossimo 18 giugno. Auguriamo a Greta e Sofia che vivano quest’esperienza davvero con profondità e con la curiosità di chi vuol imparare. In bocca al lupo ragazze e buon lavoro!”