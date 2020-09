Torna Anghiò il Festival del Pesce Azzurro, dal 9 al 13 settembre a Porto Sant’Elpidio

Nel pieno rispetto della normativa anti Covid, applicando in maniera rigorosa i protocolli previsti, torna Anghiò il Festival del Pesce Azzurro che si terrà a Porto Sant’Elpidio dal 9 al 13 settembre. Una buona notizia in un’estate fortemente condizionata dall’emergenza sanitaria che ha prodotto l’annullamento di numerosi eventi. Anche la Tuber Communicatios, organizzatrice di Anghiò ha riflettuto a lungo sull’opportunità di svolgere l’edizione del 2020 oppure rinviare tutto all’anno prossimo, optando alla fine per la prima soluzione, nella consapevolezza che un segmento turistico come quello degli eventi deve continuare la propria attività, applicando però in maniera rigida tutti i protocolli previsti.

L’undicesima edizione di Anghiò torna in Piazza Garibaldi, location già sperimentata con successo nel 2018, una piazza che con la sua ampiezza consente in maniera ottimale l’applicazione dei protocolli anti Covid. La novità significativa di questa edizione è la presenza di Davide Di Fabio, sous chef dell’Osteria Francescana di Modena di Massimo Bottura, tre stelle Michelin e diverse volte miglior ristorante al mondo. Davide Di Fabio, abruzzese di nascita, si è trasferito alla corte di Bottura dopo aver frequentato l’Istituto Alberghiero di San Benedetto del Tronto. Il gioven chef sarà presente ad Anghiò domenica 13 settembre con il suo Tacos di ferratella al pesce azzurro, un piatto che mescola la tradizione abruzzese con quella internazionale.

La filosofia dell’evento resta invariata rispetto agli anni scorsi. Anghiò è un festival che vuole valorizzare il pesce massivo locale, in particolare quello azzurro che ha notevoli proprietà benefiche sulla nostra salute, essendo ricco di grassi Omega 3 e Omega 6. Una missione che acquista maggior valore se si considera che su parte della costa Adriatica siamo sotto fermo pesca e si può dunque pescare soltanto pesce azzurro.

Il festival, organizzato come di consueto dalla Tuber Communications, si presenta in Piazza con numerosi partner: la Regione Marche, il Comune di Porto Sant’Elpidio, la Vinea di Offida, Enoteca Regionale con il progetto di filiera Piceno Open, Olitalia con Frienn il suo olio di girasole altoleico studiato appositamente per la frittura, il Consorzio Vini Piceni, Adriatica Oli.

Nello stand di Piceno Open potranno essere degustate gratuitamente fette di pane locale con olio extravergine biologico delle aziende aderenti al progetto Piceno Open e dalle 18.30 alle 20.30 si potrà partecipare gratuitamente a minicorsi di approccio all’olio biologico, previa prenotazione all’Infopoint.

Il villaggio di Anghiò sarà aperto tutti i giorni da mercoledì 9 a domenica 13 settembre, dalle ore 18 alle 23.

Il biglietto per le degustazioni sarà in vendita presso l’infopoint dell’evento e darà diritto a tre degustazioni di pesce a scelta, un calice di vino, una bottiglietta di acqua e una degustazione di olio presso lo stand di Piceno Open.

Lo stesso biglietto è in prevendita sulla pagina facebook di Anghiò. Chi lo acquisterà in prevendita avrà diritto, oltre alle degustazioni di cui sopra, anche a ricevere gratuitamente la AnghiòCard che dà diritto al tavolo prenotato, a una bottiglietta di olio da 100 ml di olio extravergine biologico, sempre del progetto Piceno Open, e ad un cartoccio di olive ascolane Dop da ritirare all’evento Fritto Misto che si terrà ad Ascoli Piceno dal 30 settembre al 4 ottobre. Acquistare il biglietto in prevendita eviterà anche le file alla cassa per la registrazione dei nomi, come previsto dai protocolli anti Covid.

Ci vediamo, dunque, a Porto sant’Elpidio in Piazza Garibaldi, dal 9 al 13 settembre!

Info: 329.3364788 – 328.9499213

I piatti di Anghiò!

da mercoledì 9 a domenica 13 settembre

Alici panate con maionese al basilico

Sarde in saor

Trattoria 37, Porto Sant’Elpidio

Spaghetti con battuto di alici

Polpette di pesce azzurro

Ristorante Papillon, Porto Sant’Elpidio

Panzerotti alle alici dell’Adriatico

Pizzelle fritte con burrata e alici

Ristorante Cocoon, Porto Sant’Elpidio

Panzanella con alici marinate

Cozze gratinate

Cannelli gratinati

Crostone di pane fritto, sgombro e cipolle caramellate

Gnocchi allo sgombro

Osteria Caserma Guelfa, San Benedetto del Tronto

Arancini pesce spada e melanzane

Arancini al nero di seppia

Arancini gamberetti e rucola

Fattore Siculo, Adrano (Ct)

Cavatelli alla Mariciana

Sgombri su crema di patate di Bolgheri e noci

Il Gusto Mobile, San Vincenzo di Livorno

Mozzarelle in carrozza con alici

Olive ripiene di pesce

Fiori di zucca mozzarella e alici

Anghiò Lab

Spatzle di farina iervicella con pomodoro fresco e pallotte di sgombro

Parmigiana di zucchine e alici

Filetto di alalunga in padella

Francesco Cingolani, Roma

Pizza Gran’Aria alici, bufala e salsa di basilico

Mirko Petracci – Pizzeria La Scaletta, Ascoli Piceno

Mercoledì 9 settembre

Apple pie mela, alici e stracchino handmade

Enrico Mazzaroni, Ristorante Il Tiglio, Montemonaco

Giovedì 10 settembre

Bruschetta burro di melone, ricciola e maionese di sedano

Davide Camaioni, Ristorante Il Posto Nuovo, San Benedetto del Tronto

Venerdì 11 settembre

Mc Bent: panino al burro con ciccioli, sgombro in aciditàcotto in salsa yakitori, zucchine alla scapece in pomata, maionese di baccalà e chutney di uvetta

Umberto Bentivoglio

Sabato 12 settembre

Cotoletta di alici e crema di peperoni

Alberto D’Agostino

Domenica 13 settembre

Tacos di ferratella al pesce azzurro

Davide Di Fabio, Osteria Francescana, Modena