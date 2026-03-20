Esperienze di Vitae a Perugia, 400 etichette e 130 sommelier per il grande banco d’assaggio

L’evento dell’AIS riunisce produttori da otto regioni con numeri da record nella capitale umbra

Tutto pronto per il grande ritorno di “Esperienze di Vitae del Centro Italia”, l’appuntamento annuale firmato dall’Associazione Italiana Sommelier che trasformerà l’Hotel Giò di Perugia in una vetrina d’eccezione per il vino italiano. Domenica 22 marzo 2026, la struttura ricettiva perugina ospiterà una macchina organizzativa imponente: 400 partecipanti già registrati, supportati da 130 sommelier in servizio e circa 300 produttori pronti a presentare un totale di 400 etichette. Un’occasione di respiro nazionale, con cantine in arrivo da Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche e Umbria, a cui si aggiungono la partecipazione speciale della Toscana con una masterclass dedicata e la presenza della Valle d’Aosta.

L’evento, aperto a tutti gli appassionati e agli operatori del settore, si basa sulla selezione della Guida Vitae AIS 2026, raccogliendo sotto lo stesso tetto solo i vini che hanno ottenuto almeno 90 punti nel celebre volume dell’associazione. I biglietti d’ingresso sono disponibili in prevendita online, con la novità del premio “Vinci un’esperienza di Vitae con Ais!”: un weekend per due persone in una cantina resort umbra, pensato per avvicinare il pubblico al dietro le quinte della produzione enologica.

Un progetto redazionale che diventa esperienza sul campo

A esprimere piena soddisfazione è il presidente AIS Umbria Pietro Marchi, che sottolinea il valore strategico della scelta di Perugia come cuore pulsante della manifestazione. L’associazione, forte di circa 45.000 soci su tutto il territorio nazionale, ha costruito nella Guida Vitae il proprio fiore all’occhiello editoriale. L’evento di domenica rappresenta la traduzione più autentica di quel lavoro: trasformare le recensioni e i punteggi in un’esperienza sensoriale diretta.

Marchi evidenzia come la manifestazione rappresenti un’occasione unica per sommelier, operatori commerciali e semplici appassionati, che potranno confrontarsi con una selezione di prestigio in un’unica grande sessione di degustazione. Il presidente non manca di ringraziare il sostegno istituzionale ricevuto, con il patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Perugia e della Camera di Commercio dell’Umbria, oltre al supporto del partner Only Wine Festival. Il nuovo premio legato all’evento nasce proprio dall’idea di rendere tangibile tutto ciò che sta dietro a un calice: il lavoro, la passione e l’attenzione che animano la vita di cantina.

Il programma della giornata tra cerimonie e degustazioni

La macchina organizzativa si articolerà in due momenti distinti ma complementari. Nella mattinata, dalle ore 10 alle ore 13, spazio alla cerimonia di consegna degli attestati di pregio, riservata ai produttori e ai giornalisti. A condurre la mattinata sarà il giornalista RAI Gianluca Semprini, affiancato dal presidente nazionale AIS Sandro Camilli e dai vertici delle associazioni regionali coinvolte: Abruzzo, Campania, Emilia, Lazio, Marche, Romagna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta.

Il pomeriggio segna invece l’apertura al grande pubblico. Dalle ore 14 alle ore 19, il banco d’assaggio sarà liberamente accessibile a tutti i possessori del ticket, che avranno modo di scoprire e riassaporare le eccellenze della Guida Vitae. A completare l’offerta, sono previsti anche assaggi gastronomici curati dall’Hotel Giò, inclusi nel costo del biglietto. Per chi cercava un approfondimento mirato, la masterclass “Viaggio nella DOC Bolgheri”, in programma alle ore 15, ha fatto registrare il tutto esaurito in pochi giorni, a riprova dell’interesse crescente per i territori iconici della produzione enologica italiana.

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