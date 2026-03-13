Tracce ferroviarie e servizi regionali, De Rebotti chiede un tavolo urgente al Ministero

Russell in pole position nella Sprint del Gp di Cina, Antonelli secondo SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – George Russell su Mercedes in pole position nella Sprint del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. E’ di 1’31″520 il tempo del pilota britannico, che precede di 0″289 il compagno di squadra Kimi Antonelli, che ha rischiato una penalità per impeding su Lando Norris per […]

Castelli (CDCNPA) “Raccolta e riciclo batterie una leva industriale strategica” MILANO (ITALPRESS) – “Negli ultimi anni il sistema ha mostrato segnali di crescita, ma la distanza dagli obiettivi europei resta davvero significativa, soprattutto per le batterie portatili. Nel 2025 abbiamo intercettato più o meno il 30% di quelle immesse sul mercato, ma il nuovo target europeo è del 73% entro il 2030, siamo ancora lontani”. […]

Carburanti, Urso “Taglio accise 2022 inefficace e troppo costoso” Secondo quanto si apprende, lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nel corso della riunione della commissione Allerta rapida in corso al Mimit

Morto Bruno Contrada, ex 007 tra processi e polemiche sulla mafia PALERMO (ITALPRESS) – E’ morto a 94 anni Bruno Contrada, ex funzionario di polizia e dirigente dei servizi segreti italiani, figura controversa della storia giudiziaria e istituzionale del Paese, il cui nome per decenni è rimasto legato alle indagini sui rapporti tra apparati dello Stato e criminalità organizzata. Nato a Napoli il 2 settembre 1931, […]

Trump “L’Iran ha ucciso innocenti per anni, ora onore ucciderli io” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Stiamo distruggendo completamente il regime terroristico dell’Iran, militarmente, economicamente e in ogni altro modo, eppure, se leggeste il fallimentare New York Times, pensereste erroneamente che non stiamo vincendo. La Marina iraniana è stata annientata, la loro aeronautica non esiste più, missili, droni e tutto il resto vengono decimati e i […]

Gli Heat di Fontecchio atterrano i Bucks, Doncic ne fa 51 a Chicago Settima vittoria consecutiva per i Miami Heat, che nella notte italiana della regular-season di Nbasuperano i Milwaukee Bucks per 112-105

Iran, Crosetto “Non è la nostra guerra, su Hormus l’Ue agisca unita” ROMA (ITALPRESS) – “Esiste il 95% di temi su cui maggioranza e opposizione possono scontrarsi, ma questo no. Questo riguarda tutti gli italiani e dovrebbe essere materia sulla quale non si battibecca per interessi di bottega ma ci si siede a un tavolo e si ragiona insieme. Io mi aspetto che lo faranno. Ci sono […]

Rimonta viola con Ndour e Gudmundsson, Fiorentina-Rakow 2-1 Dopo il vantaggio polacco con Brunes la squadra di Vanoli ribalta il risultato con il rigore di Gudmundsson al 93°

Sinner in semifinale a Indian Wells, Tien ko in due set Il numero 2 del mondo si e' imposto 6-1, 6-2 e affrontera' Zverev per un posto in finale