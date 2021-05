Promozione di Orvieto su Omnia for Italy progetto on line di Opera Romana Pellegrinaggi

Orvieto è tra le città italiane che saranno in vetrina su Omnia for Italy, il nuovo progetto on line dell’Opera Romana Pellegrinaggi presentato questa mattina in conferenza stampa a Roma presso la Sala Cardinale Ugo Poletti del Palazzo Lateranense, sede del Vicariato. Presenti il Sindaco di Orvieto, Roberta Tardani e il Presidente dell’Associazione Carta Unica, Gianluca Polegri.

Sul sito web www.omniaforitaly.org il “pellegrino 2.0”, straniero o italiano, potrà scoprire, prenotare e acquistare diverse esperienze del patrimonio culturale, religioso e artistico dell’Italia cristiana. Il progetto Omnia for Italy nasce, infatti, dall’esperienza digitale di Omnia Vatican&Rome durante i primi mesi della pandemia e sfrutta appieno le risorse della piattaforma dell’Orp creata nel 2016 per Roma Cristiana.

Orvieto sarà presente con il pozzo di San Patrizio, la Carta Unica e i prodotti turistici pensati per la città da Sistema Museo, società che gestisce in concessione i servizi del pozzo di San Patrizio.

Complessivamente sono 12 le regioni italiane coinvolte (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Calabria, Puglia), per un totale di 45 città e 26 diocesi. Ben 70 le diverse proposte in programma: dai Cammini di Leuca alla scoperta di Viterbo con il Duomo e il Palazzo dei Papi, dal Complesso Monumentale del duomo di Siena alla scoperta di Orvieto. E ancora passeggiate al Quartiere dei Gesuiti a Parma, pellegrinaggi nella penisola sorrentina, camminate a Pienza, Cortona, Montepulciano.

“L’accordo con Opera Romana Pellegrinaggi – spiega il Sindaco di Orvieto e assessore al Turismo, Roberta Tardani – è il frutto della proficua sinergia tra l’Amministrazione Comunale, l’associazione ‘Carta Unica’ e Sistema Museo che ci ha consentito di cogliere questa importante opportunità di promozione turistica della città di Orvieto.

L’Opera Romana Pellegrinaggi, oltre all’attività pastorale, gestisce i servizi di incoming per i pellegrini che da tutto il Mondo arrivano a Roma e ora con questo nuovo progetto allargherà la propria proposta su tutta l’Italia. Questo ci permetterà di intercettare l’ampio bacino del turista-pellegrino italiano e straniero che attraverso la Carta Unica avrà la chiave per accedere a tutte le meraviglie della nostra città ma soprattutto scoprire l’importante patrimonio religioso di Orvieto, città del Corpus Domini, festività celebrata in tutto il Mondo, e del Duomo che custodisce le reliquie del Miracolo eucaristico”.

“Questa Amministrazione ha voluto e lavorato fortemente alla riorganizzazione di Carta Unica, che oggi ha una nuova governance, per metterla al centro dei progetti di promozione – conclude – e allo stesso tempo anche la valorizzazione del turismo religioso rientra tra gli obiettivi del piano di marketing territoriale che è ormai definito e che presenteremo nei prossimi giorni agli stakeholder cittadini e quindi pubblicamente”.

Il lancio del sito web Omnia for Italy tiene a battesimo anche il nuovo logo di Carta Unica, una C e una U che si abbracciano dove la U rappresenta l’immagine astratta della rupe e dei suoi sotterranei che si riempie con le riproduzioni stilizzate e colorate dei principali monumenti della città.

“E’ il primo tassello dell’operazione di rebranding e digitalizzazione di Carta Unica che abbiamo avviato nei mesi scorsi su input dell’amministrazione comunale e con il lavoro del nuovo consiglio direttivo”, afferma il presidente Gianluca Polegri. “A metà giugno – prosegue – sarà on line il nuovo sito web dove finalmente sarà possibile acquistare direttamente Carta Unica e quindi l’accesso a tutte le principali attrazioni della città. Successivamente ci concentreremo sull’altro obiettivo che ci siamo dati ovvero ricostruire e ampliare una efficace rete di commercializzazione e vendita inserendo maggiori servizi per i turisti. In questo senso l’accordo con Opera Romana Pellegrinaggi rappresenta una prestigiosa vetrina sul web per Orvieto e per Carta Unica”.