Search for: Search Button

Terni, per Asm unica offerta vincolante è quella di Acea

Si è svolto oggi 4 Luglio 2022 l’incontro presso Asm Terni Spa fra direzione aziendale, Comune di Terni, organizzazioni Sindacali regionali e provinciali, di categoria ed Rsu di CGIL, CISL, UIL e UGL per l’aggiornamento relativo alla procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un partner industriale.

La Direzione aziendale ed il Comune di Terni, hanno sottolineato che tale procedura ha l’obiettivo di rafforzare Asm in quanto ad oggi non avrebbe i requisiti necessari per accedere alle gare concessione e gestione dei servizi pubblici essenziali.

La Direzione aziendale ha annunciato, che ad oggi, il soggetto che ha presentato offerta vincolante in possesso dei requisiti richiesti è Acea. E’ stato ribadito che il Comune conserverà almeno il 51% delle quote societarie di Asm Terni Spa.

Acea entrerà in Asm in due tranche con apporti di capitali ed asset; la prima prevede un apporto pari al 37% (rappresentato dalle quote di Acea nelle società Ferrocart e Umbria due) ; la seconda tranche prevede ulteriori acquisizioni di quote che aumenteranno il valore patrimoniale apportato da Acea all’interno di Asm fra il 41 e 49% complessivo.

Quanto sopra detto avrà attuazione dopo l’approvazione del Consiglio Comunale. Come Organizzazioni Sindacali abbiamo ribadito l’esigenza di accompagnare questo percorso con un dialogo e confronto reciproco caratterizzato da informazioni certe e trasparenti.

Inoltre le OO.SS hanno esplicitamente chiesto che nel caso in cui il Consiglio Comunale si esprimesse positivamente di convocare un incontro sindacale per affrontare in modo approfondito i seguenti temi:

Nuovo profilo societario di Asm; Piano industriale; Piano occupazionale e stabilizzazioni; Qualità dei servizi utili erogati e relative tariffe.

I quattro punti sopra indicati rappresentano per le OO.SS gli impegni fondamentali attraverso i quali si riservano di esprimere una valutazione complessiva sull’operazione in corso.’

Ribadiamo che gli obiettivi principali sono il mantenimento del profilo pubblico di Asm, tutela e sviluppo occupazionale e qualità ed efficienza nell’erogazione dei servizi.