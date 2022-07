Search for: Search Button

100 Migliori Pizzerie Italiane, c’è un umbro in classifica, su 120mila presenti è al 58esimo posto

Serata di premiazioni al Teatro Mercadante di Napoli: il 26 luglio 2022, nella cornice partenopea, è stata svelata la classifica delle 100 Migliori Pizzerie d’Italia stilata da 50 Top Pizza, la guida più influente del mondo della pizza, ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro.

Una guida Italia che vede più di 500 insegne divise in Pizzerie Top (le prime 50) Grandi Pizzerie (dalla posizione 51 alla 100) Pizzerie Eccellenti e Pizze in Viaggio – da taglio e asporto.

Tra le prime 100, anche Meunier Champagne & Pizza, di Corciano, unica realtà umbra tra le tante qualificatesi, che conquista la 58esima posizione, su un campione totale di oltre 120mila esercizi presenti in Italia.

Nella distribuzione geografica, infatti, tra le prime 100 pizzerie svetta la Campania con 30 insegne, al secondo posto il Lazio con 13 insegne, che batte di poco la Lombardia con 12. A seguire Toscana (10), Puglia e Veneto (5), Piemonte e Sardegna (4), Sicilia (3), Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche (2), infine Calabria, Molise, Trentino-Alto Adige e Umbria (1).

Al primo posto “I Masanielli – Francesco Martucci”, a Caserta, che si conferma per il quarto anno consecutivo la migliore pizzeria d’Italia. Al secondo posto della classifica 50 Kalò di Ciro Salvo a Napoli e, a completare il podio, al terzo posto 10 Diego Vitagliano Pizzeria, sempre a Napoli.

La Guida ha così recensito Meunier Champagne & Pizza: “Meunier continua a distinguersi per un’offerta totalmente incentrata sull’eccellenza. Il perfezionamento continuo degli impasti, la selezione minuziosa degli ingredienti ben raccontati al tavolo, l’equilibrio negli accostamenti insieme a una carta Champagne (e non solo) particolarmente valida la rendono un riferimento per chi vuole divertirsi con morsi gourmet di alto livello. Il locale moderno e luminoso nonché il personale accogliente ma discreto completano il quadro per un’esperienza culinaria da non perdere. Notevoli anche gli assaggi “dalla cucina” e i dessert; sono disponibili menù degustazione per spaziare tra le creazioni, che siano esse più classiche o più originali”.

“Per noi un traguardo importantissimo, a cui guardiamo come stimolo per obiettivi futuri”, ha dichiarato Pietro Marchi, pizzaiolo e socio di Meunier. “Il nostro è un laboratorio aperto e sempre attivo su tutto il mondo della lievitazione e dei grandi lievitati, come il panettone. Tutti gli obiettivi che abbiamo raggiunto sono frutto di un grande lavoro di squadra – continua Marchi – impegnato a vario titolo nella ristorazione e fa continua ricerca sul mondo dello champagne, garantendo a Meunier una formula unica in Italia. Ringrazio i miei soci: Anna Chiara Baiocchi, che mi supporta in cucina, Daniele Marcucci, sommelier esperto delle bollicine francesi, ed Eleonora Camilli. Ringrazio anche il personale di sala: Andrea Palomba, Andrea Ciuffetti, entrambi sommelier AIS (Associazione Italiana Sommelier) e Bianca Vignola. Un enorme ringraziamento va inoltre ai nostri clienti”. Marchi conclude con un commento sull’evoluzione della cultura della pizza in Italia: “da Meunier siamo degli interpreti ed appassionati del mondo della pizza, su cui negli ultimi anni si è sviluppato un grande dibattito. L’approccio oggi è molto più tecnico, c’è attenzione maggiore per i prodotti impiegati nella lavorazione e nella creazione dei lievitati. Anche per questo motivo, per noi è importante continuare a fare ricerca e specializzarci, per mantenere un alto standard qualitativo e coccolare chi viene a trovarci da Meunier”.