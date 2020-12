Umbria, numeri sempre più bassi, cuore verde verso Covid free?

Continua ancora il calo degli degli attuali positivi in Umbria. Emerge dal sito internet della Regione Umbria il 4 dicembre. Sono 503 i guariti e 168 i nuovi contagi a fronte di 3.354 tamponi analizzati in 24 ore. Gli attuali positivi si avvicinano a quota seimila (6.423), con un andamento in decrescita ormai costante da tempo.

Un numero che fa ben sperare. Purtroppo anche oggi vengono registrati 4 morti portando il totale dei deceduti a 44. Tornano a scendere i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, oggi 385, quattordici meno di ieri, 57 (+3) dei quali nelle terapie intensive. Le persone in isolamento sono 8.089, mentre quelle in contumacia sono 6.038. Analizzati 431.783 dall’inizio della pandemia.

La situazione negli ospedali è la seguente: 15 sono ricoverati nell’ospedale da campo dell’Esercito a Perugia, 10 a Branca, 30 a Città di Castello (6 in intensiva), 37 a Foligno (7 in intensiva), 113 a Perugia (16 in intensiva), 32 a Spoleto (12 in intensiva), 113 a Terni (16 in intensiva), 34 a Pantalla.