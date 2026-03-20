Truffa anziana sventata dal marito, due arresti dei Carabinieri

20 Marzo 2026 redazione Cronaca, InEvidenza 0
Truffa anziana sventata dal marito, due arresti dei Carabinieri

Blitz in Umbria dopo la chiamata al 112, bloccati i malviventi in fuga

Il tempestivo intervento del marito ha mandato all’aria i piani di una coppia specializzata in raggiri. È accaduto nel pomeriggio di ieri, quando una 70enne residente a San Giustino (PG) ha rischiato di cadere vittima della consolidata tecnica del “falso appartenente alle Forze dell’Ordine”. A fare scattare l’allarme è stato il rientro inaspettato del coniuge, insospettito dalla scena che si stava consumando tra le mura domestiche. La sua prontezza di riflessi ha trasformato un potenziale dramma in un’operazione di polizia perfettamente riuscita.

La messa in scena del raggiro

Secondo la ricostruzione dei militari, un 46enne e la sua compagna 39enne, entrambi originari della Campania, si sono presentati all’abitazione della vittima spacciandosi per membri delle Forze dell’Ordine. Con l’abilità tipica di chi conosce le fragilità della fascia più esposta della popolazione, i due hanno prospettato alla donna una grave e inesistente problematica giudiziaria a carico di un familiare. L’obiettivo, come spesso accade in questi frangenti, era quello di indurre la vittima a consegnare denaro contante e gioielli per scongiurare l’ipotetico pericolo.

La reazione decisiva del familiare

Proprio mentre la truffa stava per concretizzarsi, il marito della 70enne è rientrato nella propria dimora. Accortosi immediatamente della situazione anomala, l’uomo non si è lasciato intimorire. Con lucidità, ha prima allontanato i due malintenzionati e, subito dopo, ha effettuato una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112. Non solo: ha avuto la presenza di spirito di documentare quanto accaduto, fornendo agli operatori una descrizione dettagliata del veicolo utilizzato dalla coppia per la fuga, un dettaglio che si è rivelato fondamentale per le successive fasi delle ricerche.

Caccia all’uomo sull’asse viario

Le informazioni raccolte sono state immediatamente dirottate alle Centrali Operative del Comando Provinciale di Perugia. I vertici hanno coordinato un vasto dispositivo di ricerca, coinvolgendo diverse pattuglie in un’area geografica estesa. La macchina dei soccorsi si è mossa in sinergia: allertati i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Todi, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Ponte San Giovanni e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Città di Castello.

L’attività congiunta ha dato i suoi frutti in poco tempo. I sospettati sono stati individuati mentre percorrevano l’asse stradale che attraversa il territorio di Todi. Qui, i Carabinieri li hanno intercettati e bloccati, ponendo fine alla loro corsa.

Arresto e convalida in tribunale

Al termine degli accertamenti e della ricostruzione della dinamica delittuosa, entrambi i soggetti sono stati dichiarati in stato di arresto. L’uomo è stato associato alla casa circondariale di Spoleto (PG), mentre la donna è stata condotta nel penitenziario di Perugia Capanne, a disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Spoleto.

Nella giornata odierna, il Giudice del Tribunale di Spoleto ha convalidato l’arresto, riconoscendo la piena legittimità dell’operato delle forze dell’ordine. Per l’uomo, il giudice ha disposto l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nei comuni della regione Umbria, impedendogli di fatto di rientrare nei luoghi teatro del tentato raggiro. Per la donna, invece, non è stata emessa alcuna misura restrittiva, sebbene il procedimento penale a suo carico proseguirà.

I video

 

Il Telegiornale dell'Umbria del 19 marzo 2026
Il Telegiornale dell'Umbria del 19 marzo 2026
Rassegna Stampa del 20 marzo 2026
Rassegna Stampa del 20 marzo 2026
A Città di castello, inaugurati chiostro di San Domenico e l’ex chiesa Carità
Blitz dei carabnieri, in un canile abusivo sul solaio di un palazzo
Consiglio comunale di Città di Castello si pronuncia all’unanimità contro il dimensionamento scolast
Denunciato un uomo di 72 anni responsabile delle scritte diffamatorie rivolte al Presidente del Tori
La danza tra realtà e visione con «redrum» del gruppo nanou
La Polizia di Stato ha arrestato un esponente di spicco del clan Mazzei
Misure cautelari per 8 giovani, violenta aggressione avvenuta fuori dalla discoteca
Open day accademia Belle Arti Perugia, porte aperte ai futuri creativi
Oro Verde dell'Umbria, premio che celebra l’eccellenza dell’olio extravergine
SpeedNet, lo “speed date” tra aziende successo per l’idea della Bartoccini MC Restauri
Rassegna Stampa del 19 marzo 2026
Rassegna Stampa del 19 marzo 2026
Rassegna_Stampa_Umbria
Barboncini toy sequestrati in canile lager a Villaricca abusivo
Barboncini toy sequestrati in canile lager a Villaricca abusivo
Rassegna Stampa del 18 marzo 2026
Rassegna Stampa del 18 marzo 2026
Iscriviti

 

Articoli correlati

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*