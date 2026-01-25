Terni, albero cade in via Carducci: feriti lievi due occupanti di un’auto

L’arbusto ha invaso la carreggiata poco prima delle 20, auto coinvolta, intervento di soccorsi e polizia locale

Poco prima delle 20 un albero è crollato nella centralissima via Carducci, a Terni, invadendo completamente la carreggiata e causando il ferimento lieve degli occupanti di un’auto che stava transitando in quel momento. L’episodio ha generato attimi di forte apprensione in una delle arterie più frequentate della città, soprattutto nell’orario di punta serale, quando il traffico risulta particolarmente intenso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’arbusto è improvvisamente ceduto, rovinando sull’asfalto e colpendo il veicolo in transito. Gli occupanti dell’auto hanno riportato ferite lievi e sono stati immediatamente assistiti dal personale sanitario del 118, giunto sul posto pochi minuti dopo l’allarme. Dopo le prime cure, i feriti sono stati affidati alle valutazioni mediche, senza che si rendesse necessario, al momento, un trasporto in condizioni di emergenza.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco partita dalla centrale di Terni, impegnata nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella rimozione dell’albero caduto. Le operazioni hanno richiesto la chiusura temporanea della strada per consentire il taglio del tronco e dei rami e il ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione.

Presente anche la polizia locale, che ha provveduto a regolare il traffico, deviare i veicoli su percorsi alternativi e svolgere gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Gli agenti hanno inoltre delimitato l’area interessata per evitare ulteriori rischi a pedoni e automobilisti durante le fasi di intervento.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della manutenzione del verde urbano, soprattutto in presenza di condizioni meteorologiche variabili e di piante potenzialmente a rischio cedimento. Via Carducci, essendo una zona centrale e molto frequentata, è stata presidiata fino al completo ripristino della viabilità, avvenuto solo al termine delle operazioni di rimozione e controllo.

La situazione è tornata progressivamente alla normalità in serata, una volta conclusi gli interventi dei soccorritori e delle forze impegnate sul posto. Restano in corso le verifiche per accertare le cause del cedimento dell’albero e valutare eventuali ulteriori interventi preventivi lungo la stessa arteria.