Scritte proPal su Palazzo Spada a Terni e cortei in città

Imbrattamenti dopo la Flotilla, oggi lo sciopero generale

Terni si è svegliata con scritte e simboli a favore della causa palestinese tracciati nella notte con vernice spray. Tra gli episodi più rilevanti quello che ha interessato la facciata di Palazzo Spada, già in passato colpito da simili atti, e i gradoni di piazza Europa. Le frasi, tra cui “Free Gaza”, sono apparse poche ore dopo l’intervento della marina israeliana che ha fermato la spedizione umanitaria della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza.

Il gesto ha subito alimentato polemiche, richiamando il clima di tensione internazionale legato alla vicenda. Dall’amministrazione comunale è stato definito un atto di vandalismo “inaccettabile” e privo di legittimazione politica. Gli operai comunali sono intervenuti rapidamente nelle prime ore del mattino per rimuovere le scritte da Palazzo Spada e dalle altre zone della città colpite dagli imbrattamenti.

La protesta, tuttavia, non si è limitata ai muri. Oggi a Terni sono in programma due manifestazioni collegate allo sciopero generale indetto dalla Cgil. Il primo concentramento è fissato per le 9.30 in piazza Valnerina, con corteo fino alla Prefettura. Qui i partecipanti si uniranno a un secondo corteo che proseguirà fino a piazza della Repubblica. Secondo quanto comunicato dal sindacato, saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti dalle normative di settore.

La Cgil, promotrice dell’iniziativa, ha motivato lo sciopero con la volontà di difendere la Global Sumud Flotilla, i valori costituzionali e la popolazione di Gaza. Il sindacato definisce “gravissima” l’azione contro le navi civili, ritenendola non solo un crimine contro persone inermi, ma anche una violazione dei principi costituzionali. Particolare rilievo è stato dato all’assenza di tutela da parte del governo italiano verso i lavoratori connazionali a bordo delle imbarcazioni bloccate in acque internazionali.