Violazione del divieto di avvicinamento arrestata a Perugia

Polizia blocca una ventinovenne davanti alla casa di Assisi

La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di una donna di ventinove anni, di nazionalità rumena, sorpresa a infrangere le prescrizioni restrittive imposte dall’autorità giudiziaria. L’intervento è scattato ad Assisi dopo una segnalazione d’urgenza giunta al Numero Unico di Emergenza, che indicava la presenza della giovane nei pressi dell’abitazione dei propri familiari, nonostante fosse vigente un divieto di avvicinamento alla persona offesa. La pattuglia del Commissariato locale, giunta rapidamente sul posto, ha individuato la ventinovenne in un palese stato di alterazione psicofisica proprio davanti all’ingresso della casa materna.

Dinamica del fermo e accertamenti degli agenti

Gli operatori hanno bloccato la donna mentre tentava di giustificare la propria presenza sul luogo asserendo la necessità di recuperare indumenti e oggetti personali. Tuttavia, i controlli immediati eseguiti tramite la banca dati hanno confermato che la giovane era destinataria di una misura cautelare emessa lo scorso 20 aprile. Il provvedimento era scaturito da precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate perpetrati nei confronti della madre e della sorella. La misura di protezione era stata attivata proprio per interrompere una spirale di violenza e forte conflittualità che aveva già portato a un precedente arresto soltanto pochi giorni prima dei fatti attuali.

Escalation di violenza e timore delle vittime

Secondo quanto ricostruito attraverso la testimonianza della madre, la ventinovenne avrebbe tentato di forzare il contatto in modo aggressivo. La vittima ha descritto agli agenti momenti di forte tensione, durante i quali l’indagata avrebbe suonato il citofono senza sosta, colpendo con calci e pugni il portone d’ingresso nel tentativo di entrare. Questo comportamento violento ha generato un profondo stato di ansia e paura nelle persone residenti all’interno, che si sono viste costrette a richiedere l’aiuto delle forze dell’ordine per evitare conseguenze peggiori.

Procedura giudiziaria e convalida del reato

Una volta ristabilita la calma e garantita l’incolumità dei familiari coinvolti, i poliziotti hanno condotto la ventinovenne negli uffici del Commissariato di pubblica sicurezza per completare le attività di rito. Considerata la flagranza della condotta, che contravviene alle prescrizioni stabilite dal giudice, la giovane è stata tratta in arresto. La procedura si inserisce nel quadro delle attività di contrasto alla violenza domestica, dove il rispetto delle distanze minime dai luoghi frequentati dalle vittime rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela della sicurezza dei soggetti vulnerabili.