Santa Maria degli Angeli, donna investita sulle strisce, è grave

Una donna di mezza età è stata investita da un’auto. E’ successo nella serata di oggi, poco dopo le 18 a Santa Maria degli Angeli, in via Los Angeles, all’altezza dell’ufficio postale in direzione Bastia Umbra. La signora stava attraversando la strada sulle strisce pedonali – quando per cause in corso di accertamenti da parte della polizia locale di Assisi- è stata colpita da una Lancia Y di vecchio tipo in movimento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a portare la ferita all’ospedale Santa Maria della Misericordia. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere i rilievi.

«Le condizioni della donna – come riferisce Mario Mariano, ufficio stampa dell’azienda ospedaliera di Perugia – sono estremamente gravi. Si trova in sala rossa con un equipe di medici rianimatori e del pronto soccorso».