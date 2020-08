Salta il concerto di Gino Paoli a Umbria Jazz in August per un malore

Gino Paoli domani sera non sarà a Perugia in occasione di ‘Jazz in August’, la manifestazione in corso di svolgimento in piazza IV Novembre nel rispetto delle misure anti covid-19.

Lo ha comunicato nel pomeriggio di domenica la fondazione di Umbria Jazz, non sarà presente a «causa di una indisposizione». Il concerto fissato per le 22 vedrà protagonisti sul palco Danilo Rea in piano solo e il duo Fabrizio Bosso – Julian Oliver Mazzariello.

Il cantante Gino Paoli è stato portato in ospedale per un malore a Genova per ulteriori accertamenti. Il cantate 84 enne è stato però subito dimesso dopo alcune ore.

Non si sanno ancora, per ora, le sue attuali condizioni di salute. Non è la prima volta che il cantante di “Sapore di sale” e “Il cielo in una stanza” viene ricoverato in ospedale.